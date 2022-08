Ai padroni di casa del Pedona il trofeo in memoria dei compianti dirigenti Vitto, Maciu e Gigi

Giornata all'insegna del calcio nel ricordo di Vitto, Maciu e Gigi, compianti dirigenti del Pedona, quella vissuta ieri, sabato 27 agosto, sui campi della società di Borgo San Dalmazzo.

Nella finale per il primo e secondo posto del memorial a loro intitolato la formazione di casa si è aggiudicata per 2-0 il confronto con la Polisportiva San Rocco Castagnaretta. Il Valmaira ha invece vinto in rimonta per 2-1 la partita con la juniores del Pedona, classificandosi al terzo posto.