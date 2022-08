Pallapugno, l'Araldica Castagnole Lanze alza la coppa Italia Allievi

L’Araldica Castagnole Lanze alza la Coppa Italia Allievi, vincendo di misura la finale con il Monastero Dronero. I castagnolesi partono forte con un parziale di tre giochi a zero, ma i monasteresi restano agganciati alla partita, sotto di un gioco al riposo, per poi agganciare gli avversari in avvio di ripresa. La gara sale d’intensità con le due squadre sempre incollate: l’Araldica Castagnole Lanze è due volte avanti, 5-4, 6-5, ma il Monastero Dronero arriva per primo a 7. Cerruti e compagni non cedono, pareggiano i conti e poi chiudono 8-7.

Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero 8-7

ARALDICA CASTAGNOLE: Giovanni Cerruti, Federico Ghione, Paul Tagliaferro, Enrico Agnella (Stefano Rivella, Lorenzo Forte). MONASTERO DRONERO: Christian Salvagno, Gabriele Bianco, Giuseppe Varelli, Nicolò Serra (Nicolò Aimar, Davide Salvagno).

AllieviFinale: Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero 8-7 (a Bormida)