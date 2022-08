Busca: il micronido comunale pronto a raddoppiare i posti

Da 24 a 48 posti: il micronido comunale Pachidù, gestito dalla sua nascita nel 2010 della cooperativa “Insieme a voi”, raddoppierà la sua capacità di accoglienza.



Il progetto di ampliamento della struttura situata in via Pes di Villamarina, nel villaggio dell’infanzia, adiacente alle scuole materne statale e paritaria, può essere realizzato grazie al finanziamento nell'ambito del Piano per i servizi educativi della fascia 0-2 del Pnrr.



"Il nostro progetto - dice il sindaco Marco Gallo - è uno dei sette finanziati in provincia di Cuneo, destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, senza riserve e necessità ricorrere ad eventuali prossime istruttorie. Si tratta di una ennesima importante buona notizia per la nostra città. L’ottimo lavoro svolto ancora una volta dall’ufficio tecnico comunale premia la visione e la volontà politica della nostra amministrazione di programmare a medio-lungo termine, confermando la nostra capacità di reperire risorse al momento opportuno. Busca si conferma sempre più città a misura di bambino. Mentre il cantiere del nuovo polo scolastico per le scuole dell’obbligo procede secondo i programmi e mentre è stato finanziato anche il nuovo edificio per le scuole primarie della frazione San Chiaffredo, possiamo concretizzare quest’altro disegno, di importanza davvero strategica per le famiglie. Il prossimo passo che dobbiamo intraprendere è ora puntare ad avere in città una scuola secondaria di secondo grado".



Il progetto prevede l’ampliamento su un’area d’intervento di 732 mq adiacente all’attuale struttura, sul confine sud dell’edificio, ossia sul lato che confina con la scuola dell’infanzia Don Becchis. Si indica un sistema di tipo prefabbricato, con livelli alti di affidabilità, manutenibilità, flessibilità e modularità, per una spesa prevista di 490 000 euro totalmente coperti dal finanziamento statale. La nuova parte, collegata a quella esistente, sarà composta da due soggiorni, uno per divezzi e uno per lattanti; inoltre sia le aree di riposo, sia quelle dei servizi igienici saranno doppi, per divezzi e per lattanti.



L’ufficio tecnico sta provvedendo ora alle procedure per affidate l’incarico esterno del progetto esecutivo.