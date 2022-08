Madonna dell'Olmo e generazioni di volontari Cri danno l'addio a Marzio Magnaldi. Aveva 55 anni

Gli abitanti di Madonna dell'Olmo, nonché intere generazioni di volontari della Croce Rossa di Cuneo, danno l'ultimo saluto a Marzio Magnaldi, scomparso sabato 27 agosto all'ospedale Carle, dove era ricoverato per una patologia neoplastica.

Classe '67, Magnaldi aveva cominciato a frequentare il mondo del volontariato del soccorso da giovane e in seguito era stato per diversi anni dipendente del Comitato Provinciale della Cri, ricoprendo molti incarichi. Intere "infornate" di nuovi autisti d'ambulanza lo avevano in qualche modo conosciuto e avuto come monitore nel percorso per l'ottenimento della patente CE.

Dopo la riorganizzazione in senso privatistico della CRI, aveva assunto servizio presso l'Agenzia dei Monopoli, continuando a essere punto di riferimento per i volontari del comitato cuneese.

Un carattere estroverso, un po' ruvido, ma sempre pronto alla battuta e piacevolmente di compagnia, con quel suo vocione che riecheggiava sulle scale della sede, sempre indaffarato tra corsi, garage, piccoli interventi di manutenzione e pratiche burocratiche da sbrigare.

I social network si sono riempiti fin dalla serata di sabato di messaggi di ricordo, fotografie e tanto affetto per la famiglia, la madre Giovanna e la sorella Monica.

Le esequie di Marzio Magnaldi verranno celeberate oggi, lunedì 29 agosto, alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Madonna dell'Olmo.