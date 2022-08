Musei aperti a Nucetto per il passaggio del treno storico domenica 4 settembre

Ricco programma di appuntamenti per domenica 4 settembre in occasione del "treno d'estate" che farà sosta in Stazione a Nucetto per circa un'ora, verranno aperte le sale espositive del Museo storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro nonchè il Museo della linea ferroviaria Ceva-Ormea dalle ore 10 alle 11.30. I musei rimarranno aperti anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 19, quando il treno rientrerà da Ormea/Garessio.

Sempre nel pomeriggio alle 17 nell'area esterna del parco museale si svolgerà un nuovo appuntamento letterario della rassegna "Un libro al museo". Nell'occasione verrà presentato il nuovo lavoro del maestro garessino ma di origine nucettese Romano Nicolino, "Morte al Castello" che ci permette di apprezzare lo scrittore sotto una nuova veste "gialla". La presentazione sarà a cura della giornalista Paola Scola.