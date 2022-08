Calcio, Coppa Italia serie D: il Bra elimina la Sanremese

Parte con il piede giusto la stagione 22/23 del Bra. Il roster allenato da Roberto Floris, ieri pomeriggio al "Bravi", ha eliminato la Sanremese (1-0) dalla Coppa Italia di serie D. Nel primo turno della competizione, ha deciso il sinistro rasoterra di Derrick Gyimah (al suo 1° gol ufficiale con la casacca giallorossa).



Meritatamente, al termine di una prestazione di buon livello e con un gioco apprezzabile, il Bra "ha portato a casa" il successo ed ha staccato il pass per i 32esimi di finale.



L'ultima volta che i braidesi vinsero al primo turno era nel settembre 2018, con il 4-1 alla Pro Dronero; sempre nella stessa stagione, furono eliminati (in casa) ai rigori dalla Sanremese (4-5) nei 32esimi. Nel 2015/16, il Bra vinse con lo Sporting Bellinzago ai 32esimi e fu, successivamente, eliminato dal Chieri ai 16esimi.



Padroni di casa con la classica divisa giallorossa (con la novità dei nomi sulla schiena, sopra il numero), Sanremese con un biancoazzurro sfumato. Tra gli ospiti, assente (per lussazione alla spalla sinistra) l'ex Luca Marchisone. Verso il 30' del primo tempo, gran parata in tuffo di Ujkaj che respinge (in angolo) un piazzato di Scalzi. Per ben due volte, Matteo Pautassi sfiora il gol: su un tiro-cross mancino defilato, Tartaro costretto al colpo di reni al 33' e con un destro rasoterra poco più tardi. Il Bra chiude la prima frazione all'attacco, con il destro di Derrick da buona posizione che finisce fuori dallo specchio della porta.



Pericolo Sanremese al 21': innescato Aperi, tocco con un Ujkaj in uscita e sfera che termina sul fondo davvero di poco. Il Bra rompe il ghiaccio e la parità, alla mezzora: Pautassi e l'ottimo Gerbino (classe 2002) confezionano una palla d'oro per l'accorrente Derrick in area, sinistro rasoterra e nulla da fare per il portiere della Sanremese, 1-0! In pieno recupero (al 7') il numero 1 giallorosso Ujkaj risponde alla grandissima, di piede, sulla bordata ravvicinata di Pellicanò. Triplice fischio e pass per i 32esimi per i padroni di casa.



Domenica 4 settembre scatta il campionato di serie D: dalle ore 15 all'Attilio Bravi, il Bra affronterà il Legnano.