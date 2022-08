Grave incidente a Cavallermaggiore: perde la vita un ragazzo 17enne

Questa mattina, alle prime luci dell'alba, un altro giovane, M.C. di 17 anni, non 27, come erroneamente ci è stato comunicato in precedenza, che ha perso la vita a causa di un incidente stradale.

L'allarme per i soccorsi è scattato poco prima delle 6 di oggi, lunedì 29 agosto, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra dei volontari di Savigliano, il personale sanitario del 118 e le Forze dell'Ordine, ma per il motociclista, non c'è stato nulla da fare. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente, al vaglio delle autorità competenti.