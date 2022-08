Big Eyes Coin è in arrivo per i leader del settore delle criptovalute Solana e Avalanche

Tra le notizie di criptovalute di oggi, l'imminente altcoin basata su Ethereum (ETH), Big Eyes Coin (BIG) , è in voga e il nome sulla bocca di tutti gli analisti di criptovalute. Il token è stato oggetto di eccitazione per qualche tempo ed è ampiamente considerato la prossima grande novità nel settore delle criptovalute.

La fonte di entusiasmo per questa nuova altcoin è costituita dalle sue numerose caratteristiche, come l'ampia offerta, la roadmap e la natura orientata alla comunità. Queste qualità, tra le altre, fanno sì che i principali analisti di criptovalute ritengano che Big Eyes Coin (BIG) possa diventare un battitore del mercato.

Tutti gli indizi fanno pensare che Big Eyes Coin (BIG) possa diventare un'altcoin leader del settore nel prossimo futuro. Forse addirittura in grado di superare dominatori del mercato come Solana (SOL) e Avalanche (AVAX).

Il token sta già raccogliendo paragoni con i principali nomi del settore e si sta avvicinando rapidamente alla sua prevendita. Mentre il mercato ribassista imperversa, Big Eyes Coin (BIG) arriva giusto in tempo per essere l'investimento a lungo termine in criptovalute per i giocatori di criptovalute.

La domanda sulla bocca di tutti è se Big Eyes Coin (BIG) sia in grado di superare leader del settore come Solana (SOL) e Avalanche (AVAX). Di seguito diamo un'occhiata a tutti e tre i token.

Solana (SOL)

Solana (SOL) è uno dei progetti di criptovaluta di maggior successo, noto per aver sfruttato la natura permissionless della tecnologia blockchain per fornire servizi di finanza decentralizzata (De-Fi).

La sua criptovaluta nativa, SOL, è una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato e una delle preferite dai trader per le transazioni nel settore delle criptovalute e per altre attività. Solana (SOL) opera con un innovativo meccanismo di consenso ibrido grazie al quale raggiunge velocità fulminee e tempi di conferma rapidi per le transazioni.

La sua velocità e le sue prestazioni le consentono di suscitare l'interesse dei piccoli trader e degli operatori istituzionali. Solana (SOL) è una delle poche reti blockchain in grado di rivaleggiare con la piattaforma di smart contract dominante al mondo, Ethereum (ETH).

Essendo un membro di spicco del settore delle criptovalute, il token SOL è disponibile su diverse piattaforme di criptovalute di primo piano, come Binance, FTX, Bilaxy, Coinbase e Huobi Global.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) si è fatta un nome nel settore delle criptovalute come rete blockchain per la distribuzione e la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp) e blockchain personalizzate.

Con una produzione di transazioni fino a 6.500 transazioni al secondo (tps) e una scalabilità migliorata, Avalanche (AVAX) è una delle poche reti blockchain in grado di competere con Ethereum (ETH).

La sua criptovaluta nativa, AVAX, facilita le attività legate alla criptovaluta e protegge la rete. AVAX è una criptovaluta disponibile su diverse piattaforme di criptovalute, come Binance, Bitfinex, Gate.io e Kucoin.

Moneta Big Eyes (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) svolge un ruolo essenziale nel progetto di criptovaluta di prossima realizzazione, Big Eyes. In quanto bene di proprietà della comunità, Big Eyes Coin (BIG) è essenziale per raggiungere l'obiettivo esplicito di spostare la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (De-Fi) e proteggere una parte importante dell'ecosistema mondiale. Con l'aiuto del suo token nativo, il progetto Big Eyes cerca di avere un impatto positivo sui settori delle meme coin, del NFT e della De-Fi.

Big Eyes Coin (BIG) si sta avvicinando rapidamente alla fase di prevendita, dando agli investitori l'opportunità di acquistarlo. Da tutte le indicazioni, il token potrebbe fare bene e non è da perdere.