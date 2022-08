Le differenze nell’uso di Internet e nuovi dispositivi fra le nuove generazioni e gli adulti

Internet e le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi recenti che hanno tuttavia trasformato completamente la società. Al giorno d'oggi, la maggior parte dei giovani vede un mondo senza WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat o YouTube quasi inconcepibile. Sebbene i bambini di oggi nascono in un mondo in cui queste app, social network e tecnologie sono onnipresenti, però non vengono al mondo sapendo come usarli.

Pertanto, è necessario insegnare ai giovani a prenderne dimestichezza. Molti di noi ricordano un periodo della nostra vita in cui Internet era un concetto completamente sconosciuto alla maggior parte della popolazione. Anche per chi è nato negli anni '90, quando l'argomento era già un po' più sviluppato, era qualcosa di nuovo e di strano.

Altre persone l'hanno visto nascere in momenti successivi della loro vita, con maggiori complicazioni nel capire come funzionasse. Da allora, la rete si è evoluta in modi incredibili, aumentando il suo potenziale e consentendo la comparsa di molteplici tecnologie e applicazioni di base nella vita di tutti i giorni. I giovani di oggi sono già nativi digitali, nati in un ambiente in cui le nuove tecnologie sono già pienamente integrate: ciò però non significa che le nuove generazioni siano immuni alle truffe che avvengono online, ecco perché è importante mostrare ai più giovani come usare correttamente la rete, i social e tutti gli altri servizi online.

Questo fatto fa sì che ci siano differenze rispetto alle generazioni passate, anche a livello neurologico. Hanno maggiore capacità di multitasking, maggiore flessibilità e maggiore capacità decisionale, ma allo stesso tempo minore capacità di memoria, minore perseveranza e minore capacità di ritardare gratificazioni e risultati. Per educare gli adolescenti all'uso delle nuove tecnologie, dobbiamo tener conto di un fattore molto importante: sebbene molti di noi abbiano visto nella nascita di Internet qualcosa che ha preso posto nella nostra vita all'improvviso, per le nuove generazioni è invece qualcosa di naturale e intuitivo.

Bisogna aggiornarsi

La tecnologia sta avanzando molto rapidamente e sarebbe auspicabile essere informati sulle novità della rete per poter educare ed essere educati. Fondamentalmente si tratta di essere aggiornati e conoscere il tipo di ambiente digitale in cui abitiamo. D’ altronde, come mostra l’infografica di ExpressVPN sui dispositivi digitali più usati, ormai portiamo sempre con noi almeno un dispositivo collegabile a Internet, come lo smartphone, il tablet o un computer portatile.

Perché imparare a usare Internet?

Si tratta di uno strumento essenziale e la padronanza di Internet è obbligatoria per alcune professioni. Tale obbligo riguarda le professioni che incentrano la propria attività su Internet: addetto alla comunicazione, web designer, web editor, logistica, commerciante online, community manager, ecc. Per questi professionisti, la padronanza di Internet e delle sue specificità è essenziale nel loro lavoro quotidiano. È attraverso la sua comprensione che possono attirare clienti su un sito di e-commerce, visitatori di siti di informazione, nuovi membri tramite i social network, ecc. Il numero di professioni per le quali l'uso di Internet è essenziale aumenta naturalmente il numero di opportunità di lavoro da esercitare.

Anche nei mestieri manuali, dove il computer non è lo strumento principale, si deve imparare ad usarlo. Sempre più aziende utilizzano Internet come risorsa condivisa all'interno dell'azienda: richieste di ferie, buste paga, ecc. Usano anche comunicazioni online interne per scambiare e condividere informazioni. Con la normalizzazione del telelavoro, Internet è diventato lo strumento per comunicare con colleghi e superiori. Più in generale, l'uso di Internet avviene anche a livello personale. Infatti, l'informatizzazione delle procedure online richiede ai cittadini la padronanza di Internet e dei relativi strumenti. E non dimentichiamo che Internet e Google sono una formidabile enciclopedia digitale.



Come imparare a usare Internet?

Esistono dei corsi di formazione che consentono di comprendere le specificità di questo strumento e come usare i servizi associati per lavorare in un determinato settore. È il caso, ad esempio, dei vari corsi di formazione in web design, comunicazione, web marketing, web writing, informatica, e così via. Sempre più nuove professioni digitali richiedono delle abilità che non vengono insegnate in un normale percorso scolastico, se non forse in un percorso universitario.

Molti corsi di formazione professionale di questo tipo consentono di allenarsi direttamente in una competenza Internet. La formazione introduttiva mira ad apprendere le basi dello strumento, ma anche a capire come funziona un computer, e talvolta i software essenziali per l'ufficio. Durano da 1 a 5 giorni e sono per lo più gratuiti. Per andare oltre, i corsi di formazione professionale in webmaster o sviluppo web insegnano ai partecipanti come creare un sito web. Tra i 6 ei 12 mesi, i partecipanti vengono introdotti all'integrazione di un web e di diversi software (Wordpress, HTML, PHP, ecc.).

In presenza o da remoto, possono essere seguiti da casa così come in un centro di formazione professionale. Questi corsi ti permettono di imparare al tuo ritmo e/o di avere un'attività a parte. Ci sono anche corsi 100% online. Oltre ai corsi online, gli studenti svolgono attività pratiche. Sono seguiti anche da tutor, con i quali possono comunicare in caso di problemi, e a fine corso è sempre presente un esame, che se passato, consegna una certificazione. Inoltre, alcuni di questi enti di formazione spesso hanno collegamenti diretti con società e imprese che operano nei settori dove vengono richieste le abilità che vengono insegnate agli studenti.