Shiba Inu, Aave e Big Eyes Coin: le criptovalute leader che hanno le migliori comunità

La vitalità di una criptovaluta dipende da diversi fattori, tra cui la redditività, la scalabilità e, soprattutto, la comunità. Pertanto, le criptovalute guidate dalla comunità come Big Eyes Coin (BIG) , Aave (AAVE) e Shiba Inu (SHIBA) potrebbero resistere alle sfide del settore.

I membri della comunità contribuiscono a vari progetti che vanno dalla marina alla DeFi. In cambio, ricevono una ricompensa in asset digitali come token e NFT.

Di conseguenza, queste tre criptovalute sono considerate tra le migliori in termini di rendimento.

Moneta Big Eyes (BIG)

Big Eyes (BIG) entra nel mercato delle criptovalute con un obiettivo particolare: salvaguardare gli oceani del mondo. La base di questa attraente idea benefica è la mascotte Big Eyes, un gatto irresistibilmente carino che crede che dobbiamo proteggere la vita acquatica per avere abbastanza pesce da mangiare.

Pertanto, il 5% della fornitura di token sarà conservato nel portafoglio di beneficenza del progetto, dedicato alla protezione della vita marina degli oceani. Inoltre, l'1% delle tasse sulle rivendite di NFT sarà destinato all'ente di beneficenza preferito dai possessori di BIG token.

La scelta della simpatica mascotte felina è dovuta al suo obiettivo di superare i troppo abbondanti meme coin a tema canino, pur incorporando le caratteristiche uniche del gatto - attivo, sociale, che si cura da solo e difficile da uccidere.

Inoltre, il team di Big Eyes riconosce che la presenza di una comunità solida e vivace richiede la presenza di incentivi. Di conseguenza, il nuovo progetto mira a diventare un token ampiamente utilizzato dalla comunità e a creare ricchezza per la sua comunità attraverso gli NFT e l'ecosistema DeFi.

L'obiettivo è quello di essere tra le prime dieci iniziative NFT nel settore delle criptovalute. Creerà un club esclusivo di NFT - NFT Sushi Crew - per i titolari di NFT sulla piattaforma. I membri del club avranno accesso a speciali eventi NFT, a ricompense e ai migliori NFT disponibili.

Inoltre, Big Eyes prevede di lanciarsi sul popolare protocollo DeFi, Uniswap, con scambi e trasferimenti gratuiti di token BIG per la sua comunità.

Questi incentivi renderebbero il token BIG più accessibile e in generale creerebbero un pubblico più ampio per il progetto.

Aave (AAVE)

Aave è un protocollo di prestito decentralizzato che consente agli utenti di prestare, prendere in prestito e guadagnare ricompense su asset crittografici.

Il suo pool di prestiti, uno dei più diversi, consente agli utenti di prendere in prestito diverse criptovalute come ETH, MANA e DAI.

Tuttavia, i mutuatari devono fornire garanzie di pari valore rispetto all'importo che desiderano prendere in prestito - le garanzie possono anche essere in una criptovaluta diversa. D'altro canto, i prestatori guadagnano interessi per aver prestato le loro criptovalute al pool di prestiti.

L'innovativo sistema di prestito ha adottato un modello DAO completo in cui i titolari del token AAVE ricevono incentivi per sostenere e sviluppare in modo sicuro la piattaforma attraverso il voto e la scommessa dei loro asset crittografici.

I titolari di AAVE si assumono anche i rischi del protocollo, propongono e votano le varie proposte della comunità. In cambio, godono di commissioni di gas più basse per transazione e di minori interessi sui prestiti.

Shiba Inu (SHIB)