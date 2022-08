Andrea Giraudo finalista al Premio George Brassens a Marsiconuovo (Potenza)

Con il brano "Dieci anni" ha passato le selezioni per il prestigioso Premio dedicato a George Brassens e si esibirà il 31 agosto portando un po' di Cuneo nella Basilicata vestita di atmosfere francesi per ricordare il grandissimo chansonnier.



"Dieci anni", che fa parte dell'album Stare bene di Andrea Giraudo, ha infatti influenze di valzer musette, parigine e romantiche. Un brano che ci porta a sognare Parigi e le migliori canzoni d'amore.



L'estate di Andrea Giraudo è stata ricca di concerti live e di un forte riscontro per suo inedito "Me stesso" in rotazione radiofonica su vari network da più di tre mesi.