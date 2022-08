A Cuneo tutto pronto per l'edizione 16 di 'Mirabilia': mercoledì l'apertura [VIDEO]

L'appuntamento con la 16^ edizione di Mirabilia - dal misterioso titolo di "Strange Beasts from Outer Space" - , a Cuneo, è dal 31 agosto al 4 settembre la 16^ edizione di Mirabilia.

Si è appena concluso il programma di eventi 'off' che ha visto coinvolti i Comuni di Alba, Busca, Vernante e Savigliano, e lo staff capitanato dal direttore artistico Fabrizio Gavosto è pronto a portare in città 50 compagnie da Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, tre spettacoli in prima assoluta, cinque prime nazionali e oltre 90 repliche, per un totale di quasi 170 spettacoli di ogni dimensione.

"Un'edizione che parla dell'uomo attraverso il suo rapporto con la natura selvaggia, similmente al 'Moby Dick' di Hermann Melville. E che, dopo due anni di pandemia, torna al 100% delle possibilità offrendo un calendario ricco di grandissimi eventi a cui si affiancano veri e propri percorsi di scoperta delle aree più innovative delle performing arts, in cui generi e stili si destrutturano per ricomporsi in forme nuove e talvolta ancora da esplorare" si legge sul sito internet della manifestazione.

L'intero programma è consultabile sul sito www.festivalmirabilia.it.