Pieve di Teco, successo straordinario per l'Expo Valle Arroscia. Il sindaco Alessandri: "Ha funzionato il mix fra imprese, enogastronomia e cultura" (Video)

"Il bilancio non può che essere estremamente positivo. Il successo di pubblico con queste enormi presenze fra gli stand, nei locali, sul territorio e anche alle varie manifestazioni che abbiamo realizzato è evidente. E' una grandissima soddisfazione arrivare ad un successo così clamoroso. Ha funzionato il mix fra le imprese, l'enogastronomia e la cultura". Sono dichiarazioni di profonda soddisfazione quelle rilasciate dal sindaco di Pieve di Teco, e presidente del Parco delle Alpi Liguri, Alessandro Alessandri, che evidenziano il grande lavoro svolto e il grande risultato ottenuto dagli organizzatori dell'Expo Valle Arroscia.

Da venerdì a domenica migliaia di visitatori sono stati accolti dagli espositori, dai commercianti, artigiani, ristoratori, imprenditori e produttori locali nella kermesse più attesa di fine estate. L'evento è stato organizzato dall'Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, dal comune di Pieve di Teco in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco naturale delle Alpi Liguri e con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e ANCI.

L'Expo nato per valorizzare i prodotti del territorio - l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato – è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’Arroscia con i suoi splendidi borghi. Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un’economia in crescita.

"Imprese, economia e cultura - evidenzia il sindaco Alessandri - sono i tre temi di quest'anno. Successo enorme anche per la riapertura del teatro 'Salvini', tantissimi i visitatori che pur non essendoci spettacoli lo hanno comunque visitato. Successo poi per le escursioni, per la mostra di arte sacra 'Onde Barocche', ma nello stesso tempo il successo delle imprese che si sono promosse in questi 3 giorni e hanno potuto non soltanto fare promozione, ma anche vendere e lavorare. Ottimi i risultati raggiunti dalla 'Piazza del Gusto' che ogni sera è stata stracolma. Anche se abbiamo avuto la pioggia grazie a questi portici, siamo fortunati ad averli, la gente è rimasta. Pieve quindi è stato un crocevia, una piccola capitale dell'enogastronomia, della cultura, e della prospettiva di rinascita dell'entroterra, di tutta la provincia di Imperia e della Liguria".

Expo ha quindi rappresentato una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che ha i comuni della Valle Arroscia, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco hanno ospitato nel weekend gli stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Pieve di Teco e i suoi splendidi portici sono stati sin da venerdì presi d'assalto da una folla di ospiti e visitatori, tantissimi stranieri che hanno visitato gli stand con i pronti tipici e le eccellenze del territorio: dal pane al formaggio, all’aglio di Vessalico, alle erbe aromatiche, allo yogurt di Pieve di Teco al vino. Molto apprezzati gli assaggi e le degustazioni proposte durante gli show cooking. Le ricette e i segreti degli chef hanno richiamato l’attenzione di un numeroso e appassionato pubblico, particolarmente apprezzata la volontà di abbinare i prodotti del territorio conservando la tradizioni ma proponendo anche innovazione e abbinamenti sorprendenti. Affollate anche le degustazioni del prezioso vino Ormeasco con il giornalista e gastronomo Paolo Massobrio. Uno dei momenti più toccanti della manifestazione poi, il 2°Memorial in ricordo del senatore Gabriele Boscetto, politico illustre e padre fondatore della Confraternita dell'Ormeasco. L'appuntamento è al 2023 con la prossima edizione.