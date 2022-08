Il ministro al Turismo Garavaglia due giorni in Granda

Nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 agosto il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in provincia di Cuneo. Oltre alla visita di alcune aziende, il Ministro sarà lunedì sera prima presso la sede dell'ATL cuneese per poi recarsi alla festa del Ricetto a Boves. Martedì mattina invece il Ministro visiterà la biblioteca storica del Castello degli Acaja.

"La visita del Ministro che ringraziamo per la sua costante vicinanza alla nostra Provincia - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - sarà l'occasione per fare il punto a livello governativo su importanti progetti infrastrutturali e turistici che con il nuovo governo di centrodestra dovranno rappresentare un volano per la nostra Granda".