Pallapugno: Gottasecca fa sua la Coppa Italia di Serie C2 al ventunesimo gioco

Una finale equilibratissima quella di Coppa Italia di Serie C2 tra Merlese e Gottasecca, disputata ieri, domenica, allo sferisterio di Bormida. Un dato su tutti: nei dieci giochi del primo tempo, sei risolti alla unica, quattro ai vantaggi. Con due momenti dove la partita poteva forse prendere una piega diversa: il primo nel sesto gioco, sul 3-2 per i monregalesi, con la panchina del Gottasecca che chiede tempo dopo una serie di errori consecutivi e con il gioco comunque vinto dagli avversari. Il secondo sul 5-4, questa volta per Scarzello e compagni, con la Merlese che accusa il colpo dell’aggancio e del sorpasso e che invece riesce comunque ad agguantare il 5 pari alla pausa.

Nella ripresa botta e risposta: primo gioco del Gottasecca, due consecutivi della Merlese. Sul 7-6 inizia una serie di giochi ai vantaggi: i biancorossi salgono sul 9-6, ma i gialloneri restano in partita. Anche quando la Merlese arriva per prima a 10, il Gottasecca salva il gioco dal 40-15, passa avanti con intra di Molinari e poi lo chiude alla unica: 10-9. Bovetti e compagni ancora avanti 40-15, ma è di nuovo 40 pari. Una caccia a testa e per l’ennesima volta si arriva alla unica, presa dal Gottasecca, 10 pari. Ancora ai vantaggi il ventunesimo gioco con la stoccata vincente della quadretta di capitan Scarzello per l’11-10 finale.



Merlese-Gottasecca 10-11

MERLESE: Pietro Bovetti, Fabio Rosso, Francesco Bottero, Mattia Filippi (Luca Tealdi, Giorgio Campana).

GOTTASECCA: Samuele Scarzello, Michele Molinari, Giulio Bidello, Luca Francone (Christian Manfredi, Marco Ballocco, Marcello Fasko).

Arbitri: Daniele Santini e Andrea Ferracin.