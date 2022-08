A Borgo San Dalmazzo è uno dei luoghi del cuore. Non è un caso se in molti lo scelgono per celebrare il loro matrimonio.

Negli anni sono state tantissime le coppie che si sono sposate al Santuario di Monserrato. Ecco che per loro, indistintamente dall'anniversario raggiunto, è stata pensata una giornata di festa.

Appuntamento domenica 4 settembre alle ore 16 per una celebrazione di ringraziamento e di affidamento alla Madonna di Monserrato.