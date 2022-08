Atletica: a Boves la terza edizione della corsa podistica di San Grato

Torna venerdì 2 settembre in frazione Rivoira la III° Edizione della corsa Podistica di San Grato organizzata dalla Boves Run. Oltre alla corsa è prevista, come ogni anno, la passeggiata non competitiva aperta a tutti, omologata UISP di circa 6km con ritrovo previsto alle ore 18,30 per le iscrizioni, in frazione Rivoira Boves.



Ritrovo previsto alle ore 18,30 per le iscrizioni, in frazione Rivoira Boves.



Durante la manifestazione sportiva non mancherà poi la Corsa dei bambini alle ore 19. Per tutti i partecipanti un buono ghiacciolo.



Ore 19,15 partenza camminata, ore 19,30 corsa.



Costo iscrizione 7 euro (comprensivo di cena “Cena sotto le stelle”) e costo simbolico di 1 euro per chi partecipa solo alla corsa. Garantito servizio medico e assistenza.



Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose che si potranno verificare prima, durante e dopo la manifestazione.



Per info Marco (3398528700) o info@boves.run