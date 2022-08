Skiroll, Coppa del Mondo di Madona: primo successo in carriera per Elisa Sordello

Gara da incorniciare per la cuneese Elisa Sordello nella mass start femminile di Coppa del mondo sulla pista di Madona (Let). La ventiduenne dello Sci Club Alpi Marittime Entraque-Valdieri ha colto il primo successo della carriera ha dato vita ad un entusiasmante duello con la svedese Jackeline Lockener e la padrona di casa Kitija Auzina, fiaccandone la resistenza in vista del traguardo, infliggendo con il tempo di 36’25″7 un distacco di 13″8 alla Lockener e di 37″8.



Sordello chiude in questo modo una settimana da incorniciare, in cui ha colto anche un terzo posto nella 10 km e una altro terzo posto nella sprint, e consoldia la seconda posizione nella classifica generale alle spalle della svedese Linn Soemskar.



Sugli scudi anche Emanuele Becchis, nella mass start di categoria: lo specialista delle sprint si è ben difeso inseguendo il vincitore Matteo Tanel mantenendo un distacco appena di 1".



Il prossimo appuntamento è fissato con le finali di Rieti del 9-11 settembre.