A Cavallerleone sarà lutto cittadino: il paese si ferma per l’ultimo saluto a Marco

Ci sarà tutto il paese e ci saranno i tanti amici e compagni di scuola, giovedì a Cavallerleone, al fianco della famiglia per l’ultimo saluto a Marco Cavaglià, il 17enne, studente di ragioneria all’Arimondi Eula di Savigliano, che ha perso la vita uscendo di strada a bordo della sua moto mentre percorreva il tratto della Strada Reale tra Cavallermaggiore e Marene.

In mattinata le autorità hanno concesso il via libera alle esequie, che sono state fissate per la mattina di giovedì 1° settembre, alle ore 10,30 presso la chiesa Assunzione di Maria Vergine, con partenza alle 10 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Savigliano, dove la salma del giovane era stata composta dopo che i soccorsi prestati al giovane si erano rivelati purtroppo inutili.

A rinvenire la moto da cross 125 di Matteo e quindi il corpo del giovane, riverso sul lato della strada opposto a quello dove lo studente stava presumibilmente viaggiando, al rientro dalla festa del paese di Cavallermaggiore e probabilmente diretto a casa della fidanzata, era stato un automobilista di passaggio, che ha immediatamente chiamato soccorsi rivelatisi purtroppo inutili. Al personale del Servizio di Emergenza 118 non è rimasto che constatare il decesso del ragazzo, per cui potrebbe essere stato fatale l’impatto col manufatto in cemento di accesso a un vicino coltivo.

Ad accompagnare Matteo nel suo ultimo viaggio saranno ora la madre Viviana Alesso, dipendente dell’Ufficio Urbanistica presso il Comune di Saluzzo, il padre Giancarlo, conosciuto allevatore del paese, e la sorella Lorena, vigile urbano a Verzuolo, insieme a nonni, zii e cugini. Domani, mercoledì 31 agosto, il ragazzo verrà ricordato con rosario di preghiera in programma nella stessa parrocchiale alle ore 21.