Andonno: inaugurato la prima postazione di cardioprotezione

Sabato sera ad Andonno, frazione del comune di Valdieri, è stato inaugurato il primo defibrillatore voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Battikuore.

Il percorso per l’istallazione di defibrillatori sul territorio comunale ha inizio il 18 giugno scorso, dove a Valdieri si è tenuta “LA CENA DEL CUORE”, organizzata dal Comune con il sostegno delle Pro Loco locali. In quell’occasione tutti i partecipanti avevano potuto assistere ad una simulazione di Primo Soccorso con l’utilizzo del DAE, suscitando interesse alla tematica e all’importanza della cardioprotezione.

Successivamente nel mese di Luglio, esercenti e imprenditori locali hanno anch’essi dimostrato interesse nel progetto, donando un contributo per la causa.

Tutto il ricavato ha permesso di gettare le basi per l’acquisto di due postazioni per il territorio.

La Prima, inaugurata ieri sera, è stata allestita in Piazza Sant’Eusebio, punto strategico e raggiungibile velocemente da tutti coloro che vivo in Frazione Andonno; mentre la Seconda, che verrà inaugurata nel mese di ottobre, sarà istallata a Valdieri, in piazza della Resistenza n.2, sotto il porticato del Municipio.

“A distanza di 10 mesi dall’inizio del nostro mandato, istalliamo il primo Defibrillatore.” commenta il Vicesindaco Sharon Giraudo, nonché Infermiera. “Un passo importante che segna solo l’inizio di altre iniziative in programma, con un occhio di riguardo alla salute e alla sicurezza dei nostri concittadini.

Ringraziamo Costruzioni Franco Pietro di Franco, Carbocalcio Cuneese SPA, Distributore di Rabbia Giampietro, Osteria Bar San Lorenzo di Lovera Ornella, Mojito di Trapani Oscar, Alimentari di Enrica Cane, Impresa di Rigaudo Daniele, Associazione Ma.N.I.A., Di Tullio Claudio Idraulico di Valdieri, Albergo Turismo - Terme di Valdieri e tutta la cittadinanza, per aver contribuito per il bene comune!” il Sindaco, Guido Giordana".