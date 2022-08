Bra e la colonna votiva della Madonna dei Fiori, filo diretto fra terra e cielo

Signorsì, a Bra avvengono magie di ogni tipo, manco fossimo in Game Of Thrones.

A partire dal Santuario della Madonna dei Fiori. Non si scappa da quei campanili, che riempiono l’orizzonte fin dalla tangenziale che fa il giro attorno alla vita della città. E poi quel mosaico di bellezza mozzafiato creato da Rupnik, che riesce a tenere insieme il classico con il moderno.

Ma passare al Santuario vuol dire soprattutto avere confidenza con la colonna votiva che svetta dalla terra al cielo. Lassù, a concedersi il lusso di avere la testa tra le nuvole, c’è Lei, la Madonna dei Fiori, che guarda la città e la sua storia, filo diretto tra Dio e l’umanità. Credenti (e non) volgono gli occhi all’insù, rimanendo incantati dall’infinita dolcezza che la Santa patrona emana.

Sarà quel che sarà, ma il Santuario con il suo lungo viale è il posto più intimo e spirituale tra tutti quelli che sconfinano oltre questa lingua di terra. Perché qui la devozione, i pellegrini, gli ex voto, i riti religiosi raccontano una Bra più vera, più nuda. E come tutti, anche la città quando si spoglia, mostrandosi in tutta la sua essenza, ti fa perdere la testa.