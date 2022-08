Bra ha detto addio ad Esterino Cambieri, il sindacalista con la passione per la fisarmonica

Animato da un forte senso civico, per anni aveva svolto il compito di sindacalista lottando per l’affermazione dei diritti dei colleghi metalmeccanici. La sua attenzione si era rivolta anche ai temi sociali, soprattutto nei confronti degli anziani che andava a rallegrare nelle case di riposo al suono della fisarmonica con la quale era una cosa sola.

Tanti messaggi di cordoglio sono giunti al cuore della moglie Bruna Ravinale e dei figli Oscar e Valter, uniti nel dolore insieme alle rispettive famiglie ed ai parenti di ogni grado. Tra i primi a ricordare con affetto Esterino Cambieri c’è stato il consigliere comunale e provinciale Bruna Sibille. Lo ha fatto con un post su Facebook: “Per molti di noi è stato un punto di riferimento, per gli insegnamenti che traeva dalle sue esperienze di lavoro in fabbrica e di dirigente sindacale. Ci mancherà la profondità dei suoi ragionamenti insieme alla gioia dello stare insieme il giorno della Befana, dove la sua fisarmonica unita alla chitarra di Claudio (Gallizio, ndr) accompagnava i canti. Le due passioni della sua vita sono state il sindacato, la Cisl che ha contribuito a rinnovare profondamente e la musica: per decenni suonando le canzoni delle nostre tradizioni all’interno di diverse orchestrine applauditissime. Se ne va una bella persona. Grazie Esterino per il tuo insegnamento fatto con l’esempio e con la discrezione”.