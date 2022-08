Cuneo: cambiano le tariffe per i parcheggi del Movicentro

Verrà emanata nella giornata di domani una Delibera di Giunta per ridefinire le tariffe dei parcheggi della zona Movicentro, che entreranno in vigore il prossimo giovedì 1 settembre e interesseranno sia i posti in superficie che il parcheggio pluripiano.



L’adeguamento delle tariffe sulla base della variazione ISTAT, previsto dalla convenzione del 2011, tiene conto dell’incremento ISTAT registrato tra il 01/04/2019 e il 31/03/2022.



Per i posti in superficie, le nuove tariffe vanno da 0,70 euro/ora, con tariffa minima di 0,70 euro, a 2 euro/ora, con tariffa minima pari a 1,20 euro.



Per il parcheggio pluripiano sarà applicata una tariffa minima di 1,15 euro per ora o frazione e una massima di 4,70 euro per le 24 ore. Il costo dell’abbonamento mensile diurno sarà di 57,50 euro, quello del notturno (dalle 18 alle 9) di 23,50 euro, quello del full time di 68,00 euro. Per i pendolari è previsto un abbonamento mensile con una tariffa pari a 39,50 euro per un massimo di 14 ore continuative.



«L’aggiornamento delle tariffe – dichiara l’Assessore alla Mobilità Luca Pellegrino – si è reso necessario sulla base dell’adeguamento Istat previsto dalla convenzione del 2011 ed è diventato ormai improrogabile per far fronte alla richiesta della società che gestisce il parcheggio (la SIPAC S.r.l), a cui abbiamo dovuto dare risposta, dal momento che dal 2013 il piano tariffario non è mai stato ritoccato. Attraverso il dialogo con l'azienda che gestisce i parcheggi, siamo riusciti a non aumentare i parcheggi a 2 euro prospicienti l'Ospedale, in modo da non incidere su coloro che si recano per necessità al Santa Croce».

Di seguito il file PDF con tutti gli adeguamenti: