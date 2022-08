Domenica 4 settembre la cantina Terre del Barolo inaugura i nuovi locali

Una “Festa della vendemmia” dal sapore speciale per la Cantina Terre del Barolo: due giorni che celebrano un nuovo capitolo della storia della cooperativa nata nel 1958, e che proiettano l’azienda verso un futuro in cui la cantina si pone sotto una nuova veste, ben ancorata alla tradizione, ma con uno nuovo stile attento all’ambiente, frutto degli ultimi anni di un lavoro sempre più mirato alla qualità e alla sostenibilità, nel vigneto ed in cantina.

Binomio che si esprime anche nei nuovi locali che verranno inaugurati domenica 4 settembre: la bottaia, studiata per facilitare i lavori di cantina, e concepita anche per favorire una visione d’insieme emozionante ai clienti e agli ospiti, grazie a due soppalchi panoramici. La nuova enoteca, che presenta un layout estetico che esalta le varie tipologie di vino proposte dalla Cantina Terre del Barolo. C’è spazio anche per l’esperienza di comunicazione visiva nella grande “sala media”, utilizzabile anche per convegni, senza dimenticare la zona di degustazione, per immergersi nell’esperienza sensoriale, in cui il vino viene raccontato e che, a sua volta, racconta il territorio delle Langhe.

La serata prevederà l’inaugurazione, con la possibilità di visite guidate, a seguire, “cena della vendemmia” riservata ai soci della cantina, dipendenti e invitati, che finalmente possono ritrovarsi in questo momento conviviale che ogni anno sancisce l’unione fra viticoltori, prima che le uve dai vigneti vengano conferite in cantina.

Musica e vino: binomio perfetto. Sabato 3 settembre l’ospite d’eccezione sarà Orietta Berti, la popolare cantante che da molti anni accompagna l’Italia con le sue canzoni, artista capace di farsi trovare sempre pronta ai cambiamenti della musica pop, senza perdere la sua impronta che l’ha resa famosa. Dalle ore 21 Orietta Berti canterà dal vivo, accompagnata dalla band, e proporrà i suoi grandi successi, in un mix tra passato e presente.

Questo evento musicale è stato voluto proprio per festeggiare la grande attesa inespressa di questi anni sia nel potersi nuovamente ritrovare insieme che nel festeggiare i lavori di ampliamento e di ammodernamento della cantina.

Per info: Cantina Terre del Barolo 0173262053