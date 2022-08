Giornata Mondiale Alzheimer: gli eventi dell’Asl CN1

Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer. Il tema proposto quest’anno da Alzheimer’s Disease International per il mese mondiale delle demenze è "Conosci la demenza, conosci l'Alzheimer" con attenzione particolare al supporto dopo la diagnosi, ovvero al sostegno non solo alle persone affette dalla malattia, ma soprattutto alle loro famiglie che necessitano di informazioni e consigli per adattarsi alla nuova condizione.

Il CDCD (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze) dell’Asl CN1 promuove nel corso del mese vari momenti di incontro, di confronto e di informazione su tutto territorio, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e conoscenza globale sulla malattia, in modo che le persone, le famiglie e le comunità siano preparate a sostenere chi ne è colpito.

Gli eventi in calendario

Il mese dedicato alle demenze sarà inaugurato giovedi 8 settembre con lo spettacolo teatrale ‘Raccontati la mia storia’ (scritto e diretto da Antonio Martorello) che verrà messo in scena dalla Associazione Culturale Masca Teatrale presso il Teatro Don Bosco in via Donaudi 36 Saluzzo (ore 21).

Martedi 13 settembre, presso il Centro Culturale Saviglianese (piazza Nizza Savigliano) dalle 17 alle 19 si parlerà di buon invecchiamento e fattori di rischio per demenza con esperti del settore; l’evento, in collaborazione con l’Associazione Volontariato Auser Savigliano Onlus e Animazione Motoria Sorriso S.C.S., sarà allietato da canti popolari.

Venerdi 16 settembre si tratterà di interventi non farmacologici nelle demenze con specialisti in tale ambito presso la Confraternita della Santa Croce a Roccaforte Mondovì (via IV Novembre, dalle 17 alle 19).

Mercoledi 21 settembre, Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer, presso la Sala Congressi dell’Ospedale SS Annunziata Savigliano, dalle 17.30 alle 19.30 è in calendario un incontro rivolto ai familiari di persone affette da demenza con vari interventi informativi sulle attività assistenziali; saranno presenti anche rappresentanti dell’Associazione La Cordata e dell’Associazione Famiglia&Dintorni APS.

Il mese dedicato alle demenze si chiuderà con la Santa Messa presso il Santuario di Valmala, giovedi 29 settembre alle ore 15.30; è invitata tutta la cittadinanza per un momento di raccoglimento e di preghiera per i malati e per chi li assiste.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed aperti a tutte le persone interessate fino a capienza massima dei locali; è raccomandato uso di mascherina di protezione. Gli incontri tematici saranno anche trasmessi in streaming. Per il link agli eventi e per informazioni ulteriori sulle iniziative, contattare il CDCD allo 0172-719352 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30) oppure via mail cdcd@aslcn1.it