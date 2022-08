Grande successo per l' "8 delle Langhe" tra moto storiche e senso di famiglia

Si è conclusa nel pomeriggio di domenica 28 agosto la sesta edizione dell’ "8 delle Langhe", gara di regolarità riservata a motociclette storiche.



Quest’anno è stato il centenario della prima edizione voluta nel 1922 dall’associazione studentesca torinese “La Goliarda”. L’8 delle Langhe ha avuto grande successo fin dalle prime edizione, ed è stato disputato per alcuni anni di seguito, per poi essere interrotto dal secondo conflitto mondiale.



La rinascita della competizione ha preso vita grazie ad un gruppo di amici motociclisti di Dario Sebaste, collezionista di moto d’epoca, che, con il nipote Matteo, lo volevano ricordare con una manifestazione che promuovesse anche il territorio che fornisce la principale materia prima all’azienda guidata da Dario per oltre cinquant’anni: la Nocciola Piemonte.



Il rinnovato "8 delle Langhe" nell’anno del suo centenario ha visto impegnati 62 motociclisti provenienti da 8 Paesi diversi: Italia, Germania, Svizzera, Austria, Uk, Belgio, Olandia e Finlandia. che sono stati impegnati per 4 giorni in altrettante tappe con l’opportunità di scoprire strade e paesaggi incantevoli e affascinanti. Ogni giorno si parte e si arriva a Cherasco nella pittoresca cornice dell’Arco della Madonna del Popolo: la prima tappa ha portato i partecipanti alla scoperta delle Alpi Liguri su un percorso impegnativo che ha messo a dura prova piloti e motociclette; la seconda tappa si è disputata sui tornanti dell’Alta Langa tra i suoi paesaggi selvaggi; la terza tappa, il cuore della manifestazione, ha portato i partecipanti nella Langa dei grandi vini e dell’Unesco; infine il Roero ha offerto i suoi paesaggi inediti. Il totale dei Km. percorsi è 850.



Durante la sosta allo stabilimento Sebaste la figlia Egle ha ricordato con emozione e commozione il padre Dario, sottolineandone i valori che ha saputo trasmettere non solo alla propria discendenza, ma anche a chi ha percorso un tratto di vita accanto a lui: “Il clima che si è creato all’8 delle Langhe rispecchia la personalità di papà, in questo gruppo di persone, c’è qualcosa di lui: amicizia, semplicità, solidarietà, allegria. L’8 delle Langhe non è solo una competizione, ma soprattutto un modo di stare insieme in serenità, accomunati da una grande passione. Mio padre, che era figlio della nostra cultura contadina, citava spesso un breve detto in dialetto che suona così: “beicumse endrè”, tradotto significa “guardiamo dietro a noi” perché se facciamo così ci renderemo conto di quante persone stanno peggio di noi e sapremo apprezzare la nostra fortuna per la quale godiamo di molteplici privilegi di cui uno dei più importanti è quello di essere nati in questa terra ricca di risorse e di buon senso”.



Subito dopo Matteo, erede della passione del nonno, ha eseguito due giri dello stabilimento a bordo di uno dei pezzi più importanti della collezione, Moto Guzzi Gambalunga 500 del 1947, e la nipote Lucia scrive su Instagram: “Nonno, sento il rombo del motore della tua moto, mi sembra davvero di averti vicino e mi ricordo quando durante i raduni di moto d’epoca nel piazzale dell’azienda, mi incaricavi di fare il caffè ai partecipanti. Oggi Matteo guida la tua moto, la mia piccola Camilla batte le mani felice e io ti immagino come noi con le lacrime agli occhi”.



Il Gambalunga si è messo in moto grazie all’insuperabile esperienza e alla pazienza di Attilio Eirale. Attilio è stato grande amico di Dario Sebaste, massimo esperto di moto storiche, meccanico indispensabile per poter proseguire la gara quando si presentano gli inevitabili inconvenienti di veicoli così datati su percorsi impegnativi.



Sono stati distribuiti diversi premi e il vincitore assoluto dell’edizione 2022 è stato Vittorio Berzero su BMW R51/3 del 1951.



Il lungo e preciso lavoro di organizzazione dello staff ha trovato il miglior riconoscimento nel commento di alcuni concorrenti che per la prima volta hanno partecipato all’ 8 delle Langhe: “Siamo venuti guidati dalla passione per le moto storiche e per scoprire un territorio meraviglioso, ma la più bella quanto inaspettata sorpresa è di esserci sentiti in famiglia”.