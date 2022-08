Il Castello di Mombasiglio ha ospitato il concerto di chiusura del 55° Festival dei Saraceni

Domenica 28 agosto 2022, alle ore 17, nella suggestiva cornice del parco del Castello di Mombasiglio si è concluso, con una inaspettata affluenza di pubblico, presenti oltre 130 appassionati, il 55° Festival dei Saraceni di musica antica e barocca.

Il concerto finale ha visto protagonisti 18 musici sotto la magistrale direzione del Maestro e Direttore Artistico Maurizio Fornero.

I musici sono stati premiati con il Diploma di Partecipazione al Corso e la rassegna fotografica “Le eccellenti terre del G.A.L. Mongioie”.

“Anche quest’anno il Festival dei Saraceni di Pamparato è cresciuto, aspetto non indifferente vista la situazione non semplice del nostro paese, mantenendo un livello alto sia per quanto riguarda i corsi che i concerti – afferma il Direttore Artistico Maurizio Fornero - . Il concerto di chiusura del Festival del 28 agosto a Mombasiglio è stata un’occasione molto importante per far conoscere ai giovani musicisti del corso “Orchestrando” ed alle loro famiglie un’altra bellezza straordinaria del territorio monregalese. I ragazzi che hanno eseguito il difficile repertorio orchestrale studiato nella settimana di corso, hanno reso l’evento unico in un clima di festosa armonia. Ringraziamo per l’opportunità il Presidente Dott. Giuseppe Ballauri ed il Segretario Giampietro Rubino del Castello di Mombasiglio auspicando di poter proseguire anche nel prossimo anno questa importante collaborazione.”

“Anche in considerazione del successo riscontrato, - dichiara Beppe Ballauri - la Fondazione Castello di Mombasiglio ed il G.A.L. Mongioie offrono, con piacere, la disponibilità della propria sede ad ospitare concerti delle prossime edizioni del Festival dei Saraceni”.