Il grazie della Pro loco di San Michele Mondovì per la festa alla Gatta

Gentile direttore,

desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all'ottima riuscita della festa alla Gatta in particolare l'Amministrazione e i dipendenti Comunali, i Carabinieri della locale stazione, i Volontari comunali, Don Marco Giordanengo e Don Saverio Bertolino, il Bar La Vespa, l'Unione Montana del Monte Regale, la Fondazione CRC, il ristorante Masentine, la Pro Loco di Pamparato, la ditta Daniele Germone, l'ATL del Cuneese, le famiglie della frazione Gatta per il contributo impareggiabile, i battitori e trebbiatori del grano per la splendida rievocazione del sabato pomeriggio, gli sponsor della manifestazione ed infine TUTTI coloro che hanno partecipato ai 3 giorni di festa! Grazie. Arrivederci all'edizione 2023.

Pro Loco San Michele Mondovì