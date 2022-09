Il Rotary Club Savigliano nei mesi estivi ha riscoperto cultura e tradizioni della Granda

Storia, cultura e tradizioni sono elementi tipici del Piemonte. Regione di confine strettamente legata alla storia d’Italia, rappresenta una miniera turistica ed un luogo da scoprire in tutte le sue sfaccettature.

Ad agosto, alcuni gruppetti del Rotary Club Savigliano, approfittando dell’apertura di chiese e cappelle per sagre e feste patronali e della cortesia del socio Teresa Rosso, hanno continuato l’approfondimento di conoscenza anche di nostre campagne che, come già in mesi scorsi, riprende un’attitudine a maggior attenzione ai nostri luoghi.

A metà mese, in due giorni diversi, su indicazione di Teresa Rosso, erano a Cavallermaggiore alla Cappella della Madonna del Pasco aperta per la festa-solennità di Maria Assunta del Pasco. A tre-quattro chilometri dall’abitato, verso Bra, sorge questa chiesetta campestre raggiungibile poi da una stradina immersa nella quiete delle campagne tra prati e campi coltivati. L’edificio, eretto a fine Cinquecento dal Comune in un “pascolo comunale”, pur interessato da rimaneggiamenti successivi, permette comunque lettura dell’impianto primitivo. All’esterno questo è individuabile anche per l’antichità di porzioni di paramenti murari. Campanile a pianta curiosamente triangolare, volta interna a spicchi, facciata ovest 1876 con portico a tre arcate su pilastri smussati, il fabbricato è fronteggiata da enorme ippocastano con a nord un grande spazio erboso e presenza di pozzo, forno e porticato. All’interno, sopra l’altare, un quadro copia della Vergine Assunta in cielo di Martino Bonfini di Patrignone (pittore fine 1500, l’originale in Comune) che ha operato anche in S. Michele ed a Cherasco. In alto ed in nicchia una statua. Spostarla porterebbe disgrazia, tempeste…. Trovata in quei pascoli si dice che, portata in una chiesa in centro, Il giorno dopo fosse stata di nuovo nei campi di provenienza. Di qui l’erezione di un pilone e poi d’una cappella. Ogni anno compirebbe un miracolo e gli abitanti vi si rivolgono tutt’ora.

Pochi giorni dopo, i rotariani erano al Santuario della Sanità. Il maggior centro di attrazione devozionale per i saviglianesi. Sorge anch’esso in un “pasco”, Pasco Rondello. Stemma Savoia e Francia in facciata, all’interno anche qui una pala secondo Cinquecento. Pittore Giovanni Angelo Dolce recente oggetto di intervento del restauratore Cesare Pagliero.

Con molto interesse, in quello che sta avviandosi a divenire un Museo importante, si sono poi soffermati ad ammirare i numerosi ex voto. Una quarantina, sottratti nel ‘18 erano stati recuperati, grazie ai carabinieri nel dicembre scorso, come altri ora all’Apparizione. Molti, già oggetto di ripulitura e restauri, hanno riacquistato nuova luce. Protetti in teca, quadretti settecenteschi. Emozionanti quelli riguardanti eventi bellici ed ambienti antichi.

All’ingresso, poetica ed amara la considerazione del nostro grande Nino Costa “ Pòvri quadret ”

A conclusione della visita, il collezionista Luciano Botta ha mostrata ed illustrata la sua imponente raccolta nei locali attigui, “I boccali del mondo” donando copia del volume-ricordo dei suoi viaggi nel mondo.