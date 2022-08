L'addio alla Granda di Maria Teresa Furci: "Esperienza entusiasmante, ringrazio l'intera provincia"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera con cui Maria Teresa Furci ha salutato la Provincia di Cuneo in vista dell'inizio del suo nuovo incarico come Rettrice del Convitto Nazionale Umberto I di Torino.

"Carissimi e carissime, nel momento in cui mi accingo a lasciare il mio incarico di dirigente amministrativo dell’Ambito territoriale di Cuneo per assumere, dal 1° settembre 2022, l’incarico di Rettrice del Convitto Nazionale Umberto I di Torino, desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento per la vostra continua e preziosa collaborazione su cui ho potuto fare affidamento nel corso di questi quattro anni di lavoro a capo dell’Ufficio scolastico provinciale.



E nel riordinare i pensieri, per raccogliere i frutti di una esperienza molto gratificante, mi sento di esprimere la mia più grande soddisfazione per i risultati ottenuti: insieme al personale dell’Ufficio scolastico e a tutti gli attori del territorio abbiamo sempre lavorato in modo tale da consentire alle scuole della provincia di operare nelle migliori condizioni possibili per riuscire a rendere il miglior servizio di istruzione ai nostri alunni e alle nostre alunne.



Insieme, come una catena di anelli connessi tra loro, abbiamo accettato ogni sfida del più arduo lavoro di essere il miglior esempio formativo dell’intraprendenza sociale, intendendo la scuola quale strumento di emancipazione socioeconomica fondata sulla sua peculiare e strategica funzione pedagogica.



Insieme, come in una grande partitura d’orchestra, siamo sempre stati pronti a seguire i ritmi imposti dalle innovazioni del progresso tecnologico e delle riforme legislative, così come dalle emergenze che hanno caratterizzato questo ultimo periodo storico.



Il mio personale impegno è stato quello di favorire e incentivare una modalità di lavoro sinergico e reticolare, per lo sviluppo del territorio in cui ho operato, e di contribuire al benessere organizzativo e gestionale delle Istituzioni scolastiche, al fine di valorizzare il personale scolastico e di perseguire l’efficacia dei risultati educativi e formativi dei nostri studenti.



Essere l’anello di congiunzione tra il territorio e le scuole, e tra le scuole e le strutture interne del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale, ha reso il mio lavorare in questo ruolo fonte sempre viva di ispirazione per tutto ciò che il mondo circostante richiede alla scuola.



La scuola è infatti il luogo in cui si incontrano le forze, le energie, le intelligenze, le competenze e le capacità diversificate, da quelle organizzative a quelle manageriali, da quelle formative a quelle amministrative. In ognuna di tali delicate funzioni, noi tutti, ciascuno per il proprio ruolo, siamo stati chiamati a dare il meglio, sia nelle attività ordinarie sia nelle particolari criticità ed emergenze.



Ringrazio i dirigenti scolastici e tutto il personale delle scuole cuneesi, il Prefetto, il presidente della provincia, i sindaci, le forze dell’ordine, le ASL, le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli enti del terzo settore, le parti sociali e le Fondazioni, per la fiducia e per la collaborazione sempre ricevuta, per la vicinanza e il supporto strategico nei momenti più difficili che insieme abbiamo dovuto affrontare nel corso di questi ultimi anni interessati dalla crisi sanitaria, facilitando così il perseguimento dei migliori risultati al servizio delle scuole.



Lascio questo incarico perché ho scelto di seguire il cuore e quel “richiamo della foresta” che ha risvegliato in me il desiderio di ritornare a svolgere il lavoro che amo e in cui credo profondamente: vivere la scuola dal suo interno, a contatto con la vita che pulsa e che tende al futuro, e contribuire alla costruzione del domani attraverso i giovani che percorrono l’oggi.



Porterò con me il valore e la ricchezza di una esperienza di lavoro entusiasmante, sia sotto il profilo umano e relazionale sia dal punto di vista professionale, per metterla al servizio del nuovo incarico che avrò cura di svolgere con diligenza e onore.



Un caro saluto a tutte e a tutti."