Saluzzo ricorda l'illustre cittadino Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato dalla mafia 40 anni fa

Il 3 settembre 1982 fu assassinato in un agguato in via Carini, a Palermo, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Il 2022 è il 40° anniversario della morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nato in città il 27 settembre 1920. Per celebrare la ricorrenza, il Comune di Saluzzo organizza una cerimonia civile proprio sabato 3 settembre. Il ritrovo è alle 17 nel Palazzo civico di via Macallè 9.

Una corona d’alloro sarà deposta nello scalone monumentale del municipio dove il 2 giugno 2006 fu sistemata una grande targa che ricorda il generale e prefetto antimafia. E’ in programma il saluto del sindaco di Saluzzo e gli interventi delle autorità civili e militari.

La Città di Saluzzo e la comunità saluzzese sono sempre molto attente al ricordo e alla commemorazione del loro concittadino illustre.

Infatti, oltre alla lapide inaugurata 16 anni fa, il 27 settembre 2020, nel centenario della nascita, il Comune ha installato un nuovo monumento dedicato alla sua vita e alla sua memoria, in piazza Garibaldi, alle spalle del duomo.

"Riteniamo che il generale dalla Chiesa – dicono dal Comune – sia un modello di servizio e di sacrificio allo Stato e quindi a tutta la comunità nazionale: da sempre lavoriamo per far conoscere sempre di più la sua storia, il suo lavoro per la legalità e contro la mafia, il suo senso delle istituzioni e il suo spirito di servizio e a 40 anni dalla sua uccisione a Palermo vogliamo celebrarlo e rendergli omaggio nella città dove è nato e che ha sempre portato nel cuore e nei suoi ricordi più intimi".

L’Arma dei carabinieri per l’anniversario ha realizzato un’immagine con una famosa citazione del generale saluzzese. Celebrazioni si svolgono anche in altri Comuni della provincia e di tutta Italia.