Dronero: tamponamento a catena lungo la S.P. Dronero-Caraglio

Incidente a Dronero nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto.



Il fatto è accaduto lungo la S.P. Dronero-Caraglio intorno alle ore 14.30, di fronte alla fabbrica FALCI poco prima dell'incrocio con la via che porta al cimitero. Un tamponamento a catena che ha coinvolto in totale quattro autovetture, con danni a tre di esse: una Ford Ka biaca, una Toyota Yaris rossa ed una Citroën Karl nera.



Intervenuta prontamente la Croce Rossa a prestare i soccorsi: i conducenti delle tre autovetture sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Soccorsa anche la conducente della quarta autovettura coinvolta, una Ford Fusion grigia, che fortunatamente non ha necessitato del trasporto in ospedale.



Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi.