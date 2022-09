Lo staff di Mondovicino piange la scomparsa di Michele D'Errico

Grande cordoglio a Mondovicino Outlet Village per l'improvvisa scomparsa di Michele D'Errico, per anni apprezzatissimo direttore del centro commerciale, che si è spento il 28 agosto, all'età di 69 anni.

"Una persona eccezionale, mentore nella vita e di vitale importanza per il nostro lavoro" - lo ricordano con un post su Facebook, in queste ore, dallo staff de "I partenopei", uno degli apprezzati ristoranti del parco commerciale, ma tutti i dipendenti che hanno condiviso una parte di percorso lavorativo con lui lo ricordano come un uomo piacevole e di grande umanità.

Lascia la moglie Irma, i figli Matteo con Francesca e Michela con Federico.

Il S. Rosario sarà celebrato oggi, martedì 30 agosto alle 14.30, nella Parrocchiale di Santillario di Poitiers, a Veruno, in provincia di Novara; in seguito sarà celebrata la Santa Messa esequiale.