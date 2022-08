Si scontra con betoniera sulla Statale 231 a Centallo. Strada chiusa al traffico

E’ stata consegnata alle cure del 118 e trasportata in ospedale a Cuneo (non si conoscono al momento le sue condizioni) la donna che, intorno alle 9 di oggi, martedì 30 agosto, alla guida di un Suv, è andata a scontrarsi con un betoniera lungo il tratto della Strada Statale 231 che attraversa il territorio di Centallo, poco dopo la rotatoria che incrocia la provinciale per Castelletto Stura.

Per estrarre la donna dall’abitacolo dell’automobile è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Cuneo, intervenuti in affiancamento ai sanitari del Servizio di Emergenza 118 e a una pattuglia della Polizia.

Mentre scriviamo il tratto della Statale interessato dall’incidente risulta ancora chiuso al traffico, per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro.