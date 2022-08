Vinadio, cercatore di funghi cade nel Vallone della Sauma: recuperato dal Soccorso Alpino

Si è concluso nel pomeriggio di oggi (martedì 30 agosto) un intervento della squadra di Vinadio del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Valle Stura per portare in salvo un uomo di circa 60 anni scivolato su terreno impervio nei boschi del Vallone della Sauma, mentre era alla ricerca di funghi.

Il compagno ha dato l'allarme e una volta bonificata la zona, i tecnici del Soccorso Alpino, sezione Demonte, hanno provveduto a procedere con le corrette manovre di recupero.