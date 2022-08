2 gettoni Meme perfetti per le fusa da comprare questo agosto: Big Eyes Coin e Shiba Inu

Questi appassionati, uniti dall'amore comune per i meme di Internet e per i vantaggi della criptovaluta, hanno spinto i loro progetti sotto i riflettori. In cambio, hanno fornito vie di profitto e di liberazione finanziaria.

Due di questi token, Big Eyes Coin (BIG) e Shiba Inu (SHIB), sono in cima alla lista dei token meme che non dovreste scherzare di guardare questo mese.

Purr-fection ha un nuovo token meme con Big Eyes (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è un token meme per spostare la ricchezza nello spazio DeFi eliminando gli intermediari finanziari centralizzati. Il token si ispira a un gatto con "occhi irresistibili, grandi e carini" che ha trovato la sua vocazione dopo essere sopravvissuto a un'esperienza di quasi morte e aver dovuto fare amicizia con un animale acquatico per sopravvivere.

Si tratta di un contrasto con le popolari criptovalute che hanno come protagonista un cane, che gli conferisce un'impronta di zampa perfetta che si distingue dalle centinaia di token meme.

Big Eyes (BIG) mira ad avere un ecosistema eco-consapevole e ha tracciato dei piani per sostenere e salvaguardare la vita marina. Ciò avverrà attraverso i contributi del token nativo, BIG, e le vendite della sua imminente collezione di NFT marini.

Inoltre, la piattaforma cambia le dinamiche associate alle catene di criptovalute grazie al suo sistema senza tasse e alla politica di zero commissioni di transazione. Invece di prelevare somme esorbitanti dagli utenti, Big Eyes (BIG) dona ai membri della sua comunità e alle iniziative di beneficenza.

Sono state adottate misure di sicurezza, tra cui controlli da parte di rinomate agenzie di sicurezza. Big Eyes (BIG) è attenta ai fondi degli utenti e intende sfruttare la tecnologia blockchain, le innovazioni e le "implementazioni positive" per far crescere la piattaforma.

Shiba Inu (SHIB), il gettone della comunità

Fondata sulla base della decentralizzazione della comunità, Shiba Inu (SHIB) è un'altcoin meme che ha fatto passi da gigante guadagnando un'immensa popolarità. Si tratta di un token basato su Ethereum che prende il nome dalla razza canina Shiba Inu ed è spesso definito "Dogecoin Killer".

Shiba Inu (SHIB) ha tre token che forniscono utilità diverse, con SHIB per le attività transazionali. La piattaforma dispone anche di uno scambio decentralizzato (DEX) in cui gli utenti possono scambiare i token e fornire utilità in cambio di ricompense.

Shiba Inu (SHIB) ha in programma di lanciare la sua blockchain nativa, ma ha anche altre caratteristiche come una raccolta di NFT e un metaverso.

Conclusione

La parte migliore di questi token - Shiba Inu (SHIB) e Big Eyes (BIG) - è il tema che hanno creato. I token meme adottano un approccio ottimistico alle criptovalute, sfruttando al contempo le capacità avanzate della DeFi.

Per Big Eyes Coin (BIG), la prevendita della rete è appena iniziata, con oltre 1 milione di dollari di BIG token venduti ai primi contributori. Sebbene i vantaggi siano molti, non c'è momento migliore di questo per ottenere i token BIG al prezzo più basso possibile.