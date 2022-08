3 novità del real estate

Con l'avvento del digitale, ogni settore conosciuto ha dovuto affrontare dei profondi cambiamenti, tali da mutare volto ad alcune abitudini oramai consolidate da anni. Il settore del real estate non ha ovviamente fatto eccezione, accogliendo alcune novità davvero clamorose, come nel caso dei tour virtuali delle case in vendita, gli smart buildings, l'intelligenza artificiale e molto altro ancora.

Attualmente ci si trova al centro di una rivoluzione sempre crescente e sempre più spesso votata alle nuove tecnologie, che merita di essere approfondita.

I tour virtuali e online delle case in vendita

La compravendita di immobili è stato uno dei primi settori ad essere rivoluzionato dal digitale, attraverso le cosiddette "visite virtuali" o "visite online". In realtà al momento esistono almeno due opzioni differenti che vengono categorizzate sotto l'etichetta di tour virtuale. Una delle più efficaci viene ad esempio applicata da Tecnocasa, ovvero la cosiddetta "Visita in comodità".

In pratica, l'utente interessato all'acquisto di un immobile può visitare l'abitazione scelta restando a casa propria. Basterà infatti utilizzare una app per consentire all'agente immobiliare, lì sul posto, di mostrare in tempo reale tutti gli ambienti dell'immobile. La seconda opzione, decisamente più rara, sono le simulazioni in 3D, ancora una volta consultabili dal computer o dallo smartphone.

Intelligenza artificiale e machine learning nel real estate

Negli ultimi anni due termini sono diventati sempre più popolari in tutti i settori: intelligenza artificiale e machine learning. Nel settore immobiliare queste due tecnologie sono state introdotte di recente, ma siamo ancora agli albori di una novità destinata a crescere in modo esponenziale nell'immediato futuro. Stando agli esperti, l'IA e il machine learning sono due fattori che possono facilitare operazioni come le due diligence e i processi decisionali.

Inoltre, possono incidere in positivo anche per quel che riguarda la riduzione dei rischi durante le transazioni. Anche i servizi legali potrebbero essere "snelliti" grazie all'intelligenza artificiale e all'analisi dei big data. Infine, l'IA e il machine learning diventeranno fondamentali per ridurre di due terzi gli errori che spesso rovinano l'esperienza degli utenti, quando si rivolgono ad un'agenzia immobiliare. Come detto, al momento in Italia sono pochissime le realtà che sfruttano queste opzioni, che invece si stanno diffondendo a macchia d'olio nel mercato USA.

Marketing e profilazione del cliente

La digitalizzazione ha portato alla nascita di nuove tecniche di marketing, oggi indispensabili per le agenzie immobiliari che vogliono rimanere competitive, senza perdere la propria fetta di mercato. Dalla realizzazione di contenuti progettati per aumentare le conversioni e la fidelizzazione, fino ad arrivare agli investimenti in ADS, oggi le agenzie di settore non possono fare a meno di affidarsi agli esperti che propongono questo genere di servizi. Lo scopo ultimo del processo è riuscire a profilare il cliente, così da fornirgli una campagna marketing tagliata su misura per lui, aumentando la percentuale di conversione.

Dal marketing all'intelligenza artificiale, passando per i tour virtuali, le novità hi-tech e digitali applicate al real estate sono numerose e con un potenziale enorme. Servirà comunque del tempo per approfondirle e per applicarle con un'efficacia sempre maggiore.