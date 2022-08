Big Eye Coin, nuova criptovaluta con rendimenti 10x in prospettiva

Big Eye Coin è una nuovissima criptovaluta che mira a sostenere la conservazione degli oceani e a trasferire fondi alla Finanza decentralizzata (DeFi). Questa moneta è un esempio di iniziativa DeFi guidata dalla comunità e rappresenta un metodo affidabile per raccogliere fondi a scopo benefico e per la comunità.

È una moneta meme con la mascotte più simpatica del settore e si batte per una buona causa. La componente più importante di Big Eyes Coin è la sua comunità, che è l'unica cosa che può mantenerla in vita. Big Eyes Coin otterrà lo slancio necessario grazie a una comunità più ampia e attiva; in cambio, la comunità riceverà gettoni frequenti, omaggi NFT e premi aggiuntivi.

Il team del progetto Big Eyes

I cervelli della piattaforma sono un gruppo di gatti intelligenti che lavorano 24 ore su 24 per garantire il corretto funzionamento di Big Eyes. L'ambizioso TopCat o PawZilla comanda la squadra, mentre TechCat o CatNipper si occupa di tutte le questioni tecniche. L'hype o Hypepurrr, che si occupa di tutte le questioni relative al Big Token, è il prossimo in linea. TenPaws e Catsuits si assicurano che gli affari, come al solito, siano privi di problemi, mentre LawCat o CatEyes si occupa delle questioni legali.

Big Eyes Coin ha intenzione di condurre ampie campagne di marketing per ampliare l'appeal della piattaforma e attirare più investitori nella sua comunità. Ha inoltre destinato una parte dell'offerta totale di token alle attività di marketing e promozione.

Per promuovere la piattaforma Big Eyes e le sue caratteristiche, ha stretto una partnership con gli influencer dei social media come parte della sua strategia di marketing. L'azienda cerca di aumentare il proprio successo utilizzando l'innovazione e le conoscenze della propria comunità.

Solana (SOL)

Solana (SOL) si descrive come una rete open-source completamente funzionale che dipende dalla natura permissionless della tecnologia blockchain per fornire soluzioni finanziarie decentralizzate. L'obiettivo principale del progetto è quello di facilitare la creazione di applicazioni decentralizzate e di aumentare la scalabilità utilizzando i meccanismi di consenso proof-of-history e proof-of-stake. Gli investitori istituzionali e i trader alle prime armi sono interessati a SOL per la sua innovativa meccanica ibrida.

Monero (XMR)

Monero (XMR) è una valuta digitale peer-to-peer che si concentra sulla privacy ed è pensata per essere irrintracciabile e anonima. Grazie alla fungibilità della moneta, una transazione su Monero (XMR) non può essere ricondotta a un utente specifico o a un'identità reale. La fungibilità si riferisce a una valuta in cui ogni unità è uguale e intercambiabile con ogni altra unità della stessa valuta.

Al contrario, due monete XMR indipendenti non possono essere riconosciute, il che è diverso da altre monete come il Bitcoin. Poiché non è possibile tracciare i pagamenti XMR o raccogliere informazioni sui suoi utenti, Monero è una valuta molto impopolare per molti regolatori finanziari.