Big Eyes Coin, Avalanche e Hedera stanno costruendo ecosistemi decentralizzati

Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta a tema felino. Ma non fraintendete. Non si tratta di un semplice token meme, ma di un progetto blockchain che mira a diventare uno dei protagonisti del passaggio della ricchezza alla finanza decentralizzata (DeFi).

Il progetto Big Eyes Coin è il risultato delle avventure di un gatto dagli occhi grandi. Dopo aver affrontato molti ostacoli in mare, ha deciso di sfruttare la vera bellezza della sua simpatia. Pertanto, Big Eyes Coin ha ideato un piano per attirare le risorse di una comunità di persone che vogliono possedere una quota del sistema finanziario mondiale.

Per realizzare il suo piano, Big Eyes Coin metterà sempre al primo posto la sua comunità. Inoltre, parte delle sue risorse saranno destinate a salvare i pesci negli oceani del mondo. In questo modo, Big Eyes Coin creerà un ecosistema completamente decentralizzato che garantirà anche il futuro dei gatti come lei.

Allo stesso modo, Avalanche (AVAX) e Hedera (HBAR) sono reti blockchain ecologiche. Grazie al modello di consenso proof-of-stake, Avalanche e Hedera proteggono le loro reti senza emissioni nocive di carbonio. Inoltre, Avalanche ha una comunità con migliaia di membri in 15 Paesi.

Big Eyes Coin (BIG) e Avalanche (AVAX)

Il progetto Big Eyes Coin non è una moneta meme troppo pubblicizzata. Fornisce piani attuabili e agisce di conseguenza. Allo stesso modo, Avalanche non fa promesse infinite per il futuro. Ma offre scalabilità in movimento.

Il token BIG è la valuta interna di Big Eyes Coin, con una dotazione definita di 200 miliardi. Al momento del lancio, il 90% della fornitura di BIG sarà disponibile per la vendita ai membri della comunità.

AVAX è una criptovaluta nativa che aiuta a proteggere la blockchain Avalanche. Quando si effettuano transazioni su piattaforme blockchain che girano su Avalanche, gli utenti pagano le tariffe del gas con AVAX. Attualmente, AVAX ha un valore di oltre 6,7 miliardi di dollari in termini di market cap.

Gettone Big Eyes (BIG) e Hedera (HBAR)

Big Eyes Coin prevede di dedicare il 5% della fornitura totale di BIG alla protezione degli oceani mondiali. Questa causa è essenziale a causa del continuo degrado della vita marina in tutto il mondo.

Allo stesso modo, Hedera consuma solo 0,00017 KW di energia per transazione. Pertanto, l'HBAR non contribuisce ai problemi del mondo come i sistemi bancari tradizionali. Le transazioni HBAR sono anche veloci e vengono registrate su un libro mastro pubblico.





I NFT nell'ecosistema di Big Eyes

Fin dall'inizio, Big Eyes Coin lancerà token non fungibili che alimenteranno la crescita del suo ecosistema. I possessori di queste opere d'arte otterranno un accesso esclusivo agli eventi della comunità. Inoltre, Big Eyes intende spingere la sua collezione di NFT nella top-ten attraverso un marketing basato sul valore.

Hedera Hashgraph è una rete open-source e conveniente per la creazione di progetti blockchain. Il costo di costruzione di una collezione di 10.000 opere d'arte su Hedera è di solo 1 dollaro, mentre il costo di conio è di 77 dollari. In confronto, coniare una collezione di 10.000 NFT su Solana costerà più di 1.600 dollari. Al momento, circa 500 progetti NFT sono attivi su Hedera, insieme a un mercato per i gettoni non fungibili.

Big Eyes Swap

Big Eyes Coin creerà uno scambio decentralizzato (DEX) che servirà principalmente il suo ecosistema e garantirà una parte vitale dell'ecosistema mondiale. Questo DEX sarà molto diverso da quelli esistenti perché fornirà guide complete su come le persone possono usarlo. Inoltre, gli sviluppatori di Big Eyes renderanno questo exchange molto facile da usare sia per i neofiti che per i trader professionisti.

ParaSwap, Trader Joe e Pangolin sono popolari exchange decentralizzati sulla rete Avalanche. Queste piattaforme consentono di acquistare e vendere i token che girano sulla rete insieme a quelli basati su Ethereum. Inoltre, Avalanche ha creato un ponte decentralizzato dove i suoi utenti possono convertire i token ETH o ERC-20 in AVAX e viceversa.

Il progetto Big Eyes Coin (BIG) si concentra sulla fornitura di valore e ricchezza ai membri della sua comunità. Allo stesso tempo, prevede di donare generosamente a cause che mantengono puliti gli oceani. Acquistando i gettoni BIG, si può partecipare alla protezione degli ecosistemi finanziari e marini del mondo.