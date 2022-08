Big Eyes Coin e Solana per guadagni NFT 10x

I token non fungibili stanno guadagnando terreno all'interno e all'esterno del settore delle criptovalute grazie al loro approccio alla tokenizzazione di beni del mondo reale. Questi token non fungibili (NFT) rappresentano qualsiasi cosa, dall'arte e dalla musica alla moda, ed esistono su blockchain crittograficamente protetti.

Non possono essere replicati e quindi forniscono un modo unico di dimostrare la proprietà. L'industria degli NFT è stata valutata 17 miliardi di dollari nel 2021 e ha visto migliaia di artisti, creatori e acquirenti affollare i suoi mercati. Se da un lato esistono progetti dedicati principalmente ai NFT, dall'altro esistono reti cripto che comprendono i vantaggi delle criptovalute e dei token non fungibili. Solana (SOL), ad esempio, si è unita al carro degli NFT abbastanza presto. Ospita alcuni dei più grandi mercati NFT, tra cui OpenSea e Magic Eden.

Ma c'è una nuova piattaforma NFT nel blocco, con tutto il divertimento che Solana (SOL) ha saltato nella sua creazione: Big Eyes Coin (BIG) . Big Eyes Coin (BIG) ha gli occhi puntati sul primo posto tra i NFT, con opportunità a disposizione degli utenti grazie alla sua collezione unica e dedicata al mare.

Proteggere l'oceano con la collezione NFT di Big Eyes Coin (BIG)

Mentre è facile per un progetto ideare una propria collezione NFT, trovare un mercato e quotarla, è raro trovarne una legata a un aspetto davvero importante. Questo è ciò che Big Eyes Coin (BIG) intende fare con il suo primo progetto NFT.

La missione della rete di token Big Eyes Coin (BIG) è quella di "istituire e proteggere i santuari degli oceani (insieme a tutti i bellissimi pesci al loro interno)". Portando il cuore dei token non fungibili in mare, la piattaforma punta a raggiungere la posizione di top 10 dei progetti NFT.

Naturalmente, questo sarà fatto con l'inclusione della sua fiorente comunità, portando vantaggi a tutti gli utenti. Inoltre, le tasse NFT raccolte saranno devolute in beneficenza a organizzazioni marine.

Oltre ai token non fungibili, Big Eyes Coin (BIG) intende aprire le porte della finanza decentralizzata (DeFi) alla popolazione mondiale attraverso strategie educative coinvolgenti e semplificate. Gli utenti che varcheranno le porte si troveranno in una comunità in cui la ricchezza è distribuita liberamente e in modo uniforme.

Vale la pena notare che la prevendita di Big Eyes Coin (BIG) è in corso, con il prezzo più basso dei token BIG disponibile per i primi acquirenti.

Solana (NFT) e l'era NFT

Solana (SOL) è stata proclamata una delle blockchain più non fungibili (NFT) e DeFi-friendly della criptosfera. La rete blockchain ha avuto un grande impatto sull'economia dei creatori e dei collezionisti e sulla loro fusione con i token non fungibili.

Inoltre, Solana (SOL) ha incrementato il suo obiettivo di massima sicurezza con le funzionalità NFT bruciate per contrastare gli hack di criptovaluta che hanno rubato token non fungibili per un valore di centinaia di milioni.

L'accesso a due dei più popolari mercati NFT - OpenSea e MagicEden - ha permesso agli utenti di Solana (SOL) di sfruttare i potenziali guadagni NFT nel tempo.

Conclusione

Mentre i token non fungibili sono stati condannati come dannosi per l'ambiente, governati da un'etica scadente e altro ancora, esistono piattaforme con piani strategici per fare la differenza. Questi progetti di criptovaluta, come Big Eyes Coin (BIG), hanno iniziato fin dall'inizio a proteggere l'ecosistema e a imparare dagli errori degli altri.