Big Eyes Coin, la nuova criptovaluta con la prospettiva di cambiare lo spazio NFT e i token di Polygon e Algorand

I nuovi arrivati e gli investitori esperti sono interessati a Big Eyes Coin, l'ultima nata. Gli analisti sono ansiosi di vedere cosa succederà, mentre gli investitori tengono d'occhio gli eventi. È comprensibile perché molti pensano che sarà la prossima grande novità, viste le notevoli caratteristiche di cui è dotata. In questo articolo esamineremo la Big Eyes Coin e le sue qualità per vedere se può superare le criptovalute Polygon (MATIC) e Algorand (ALGO).

Moneta Big Eyes

Big Eyes Coin è una nuova criptovaluta ancora in fase di prevendita, che sta facendo scalpore nella lista delle criptovalute di tendenza. Big Eyes Coin è un token basato sulla comunità con l'unico intento e obiettivo di reindirizzare la ricchezza nella DeFi, la finanza decentralizzata. I token comunitari sono produttori di entrate significative per la comunità.

Big Eyes Coin è qui per dare di più alla comunità e alle organizzazioni di beneficenza, creando un ambiente blockchain che si auto-propaga per un'iper-crescita utilizzando gli NFT per fornire l'accesso a più contenuti ed eventi. Big Eyes Coin presenta diverse caratteristiche interessanti, che la rendono una criptovaluta con prospettive e promesse per i nuovi investitori disposti a lanciarsi nel mercato delle criptovalute. Alcune di queste caratteristiche includono;

La comunità possiederà il 90% di Big Eyes Coin, che sarà accessibile al momento del lancio.

Un sistema di portafoglio di beneficenza visibile per salvare i fondi di beneficenza.

Shopping esente da imposte.

Collezioni NFT

La comunità di Big Eyes Coin deciderà come utilizzare il denaro ricavato dagli eventi NFT. Big Eyes Coin può avere un impatto enorme sulle criptovalute, grazie a queste qualità eccezionali.

Poligono (MATIC)

Polygon (MATIC) è una piattaforma facile da usare e ben organizzata che scala la crescita dell'infrastruttura di Ethereum. Nell'ottobre 2017, Sandeep Nailwal, Anurag Arjun e Jaynti Kanani hanno fondato Polygon. I diversi moduli forniti da Polygon facilitano agli sviluppatori la creazione e la distribuzione di una blockchain unica. Sono disponibili moduli per il consenso e la governance. Inoltre, Polygon offre agli sviluppatori una varietà di implementazioni di macchine e contesti di esecuzione.

Il consenso Proof of Stake (PoS) è vantaggioso per le blockchain configurate da Polygon. L'accumulo di token MATIC è un requisito per partecipare al livello PoS come validatore. In definitiva, la rete di validatori contribuisce a ridurre le commissioni e ad accelerare le transazioni.

Polygon (MATIC) è stato creato come struttura per offrire opzioni di scalabilità compatibili con Ethereum per le blockchain. Grazie alla rete Polygon e alla sua sidechain PoS, l'utilizzo è aumentato grazie alla compatibilità con EVM, ai costi contenuti e alla rapidità delle transazioni.

Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) è una blockchain relativamente nuova che mira ad aumentare la scalabilità senza compromettere la decentralizzazione. Il professor Silvio Micali, informatico del MIT, ha fondato il progetto blockchain Algorand nel 2017. Insieme alla sua moneta nativa, ALGO, la rete mainnet è stata lanciata nel giugno 2019. La blockchain enfatizza una maggiore scalabilità e supporta i contratti intelligenti.

La moneta nativa di Algorand, ALGO, ha un limite di fornitura totale di 10 miliardi di monete, da distribuire entro il 2030. Un nuovo ALGO accompagna ogni nuovo blocco forgiato inviato a particolari portafogli che detengono ALGO. Per avere diritto a questi premi ALGO è necessario avere almeno 1 ALGO in un portafoglio non custodiale.

Questo incentivo, erogato ogni dieci minuti circa, può produrre un Rendimento Annuo Percentuale (APY) fino al 5-8% per i possessori di ALGO. Poiché grazie a questa tecnica è possibile "puntare passivamente" il token, la moneta ALGO è tra le criptovalute più accessibili per la generazione di reddito passivo.