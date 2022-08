Big Eyes Coin per competere con i giganti delle criptovalute Solana e The Sandbox

A sua volta, il token continua a ricevere più clamore e popolarità. In passato, questi token hanno garantito agli investitori ritorni esponenziali sugli investimenti.

Sebbene molti token meme non abbiano alcun caso d'uso, dipendono dall'hype per sostenere il loro ecosistema. Mantenere la promozione può essere una grande sfida, poiché alcuni di questi token finiscono per perdere valore.

Big Eyes Coin (BIG) è un token meme che mira a utilizzare la tecnologia blockchain per promuovere pienamente il proprio ecosistema. Allo stesso tempo, fornisce servizi finanziari, crea NFT e fa beneficenza.

NFT su Big Eyes Coin (BIG) e The Sandbox (SAND)

Il 2021 è stato un anno unico per gli NFT, che hanno registrato una crescita impressionante. Big Eyes Coin (BIG) e The Sandbox (SAND) sono due progetti di criptovalute che adottano gli NFT nel loro ecosistema.

The Sandbox (SAND) è una piattaforma di metaverso che offre NFT sotto forma di terre virtuali, giochi e avatar. I giocatori possono personalizzare e, cosa interessante, monetizzare questi beni digitali.

Inoltre, il creatore di giochi fornisce strumenti a chiunque voglia costruire i propri giochi. I creatori possono poi coniare i giochi in NFT e farli pagare agli altri giocatori che desiderano giocarci.

Nonostante sia una moneta meme, gli sviluppatori del progetto Big Eyes Coin (BIG) integreranno gli NFT nel proprio ecosistema. Pertanto, gli amanti degli NFT hanno l'opportunità di ottenere queste arti digitali, che possono detenere o scambiare con il token BIG. Allo stesso modo, gli ambientalisti possono acquistare gli NFT di Big Eyes e donarli al progetto come contributo al fondo di beneficenza di Big Eyes.

In che modo Big Eyes Coin (BIG) e Solana (SOL) forniscono soluzioni finanziarie?

Solana (SOL) è una blockchain che utilizza una combinazione di meccanismi proof-of-history e proof-of-stake per affrontare il problema della sicurezza e della scalabilità. Sulla rete Solana girano ben 350 applicazioni decentralizzate.

Nel frattempo, il token nativo di Solana (SOL) funge da mezzo di pagamento peer-to-peer e i proprietari possono scambiarlo nelle borse di criptovalute. La rete Solana ha uno dei più veloci flussi di transazioni ed è 10.000 volte più veloce delle transazioni Bitcoin.

Allo stesso modo, anche il token Big Eyes Coin (BIG) servirà come mezzo di pagamento. È possibile conservare BIG in un portafoglio sicuro, mentre il suo valore cresce man mano che la solida comunità di Big Eyes continua a commercializzare e sviluppare l'ecosistema.

Dopo il lancio di Big Eyes Coin, il team del progetto creerà Big Eyes Swap, uno scambio decentralizzato. Big Eyes Swap sarà il luogo in cui i membri della comunità e i possessori di token potranno scambiare criptovalute.

Le ragioni per acquistare Big Eyes Coin (BIG)

In primo luogo, i dati mostrano che il volume degli scambi di NFT nel primo trimestre del 2022 si è attestato a ben 33,88 miliardi di dollari. È interessante notare che Big Eyes Coin introdurrà gli eventi NFT nel suo progetto. Di conseguenza, gli investitori in possesso di NFT di Big Eyes avranno accesso a questi eventi.

In secondo luogo, Big Eyes Coin è sostenuta da una comunità. L'esperienza dimostra che il clamore suscitato dai token meme può portare a movimenti rialzisti dei prezzi dei token. Big Eyes Coin accantonerà il 5% dell'offerta di token come fondi per gli sforzi di marketing, creando così una popolarità sempre maggiore per il progetto.

In terzo luogo, BIG ha un'offerta di 200 miliardi, di cui il 90% è a disposizione della comunità. Con un regolare consumo di token, anche il valore e il market cap di Big Eyes aumenteranno.

Infine, il progetto è appassionato di ambiente. Verrà istituita un'associazione di beneficenza che si occuperà della vita marina soggetta all'inquinamento. Pertanto, gli ambientalisti possono sostenere il progetto per salvare i pesci negli oceani.

Riassumendo

Big eyes (BIG) intende inserirsi nel settore delle NFT e diventare un progetto di criptovaluta leader come The Sandbox (SAND) e fornire soluzioni finanziarie decentralizzate come Solana (SOL). Infine, i membri della comunità di Big Eyes potranno godere di ricompense regolari in NFT e token.