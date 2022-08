Big Eyes Coin si unisce a Solana e Sandbox come gettoni che hanno superato i controlli di sicurezza di audit con il 100%

Non c'è dubbio che i progetti di criptovaluta stiano aumentando di popolarità e fama. Questo significa solo una cosa: dovete essere cauti con i vostri progetti di investimento. Solo una percentuale significativa dei progetti appena sviluppati viene sottoposta a controlli di sicurezza per verificarne la legittimità. Più progetti di criptovaluta vengono sviluppati, più aumenta il numero di truffe. Prima di investire, dovete assicurarvi che non stiate buttando i vostri soldi in truffe su internet.

Solana, The Sandbox ed Ethereum sono alcuni progetti di criptovaluta che hanno superato i controlli di sicurezza, rendendoli investimenti legittimi e sicuri. Big Eyes Coin (BIG) è un nuovo progetto di criptovaluta che ha recentemente iniziato la sua prevendita. Se siete scettici sull'investimento in questo progetto, non dovete esserlo. Big Eyes Coin è uno dei pochi nuovi progetti che ha superato i controlli di sicurezza del 100%.

Il gettone GameFi - La Sandbox (SAND)

La crescente popolarità del Metaverso è accompagnata da diversi progressi. L'area è in crescita e ora esiste un numero impressionante di possibilità che fino a pochi anni fa erano impensabili. The Sandbox (SAND) è un progetto che supporta il metaverso. Il token decentralizzato che alimenta la rete di The Sandbox si chiama SAND. Questa piattaforma, che utilizza la tecnologia blockchain ed è basata su Ethereum, è essenzialmente un ambiente di gioco virtuale. L'offerta iniziale di monete (ICO) per The Sandbox è stata organizzata nel 2020 dal team di sviluppo.

The Sandbox si distingue dall'ambiente circostante grazie alle sue offerte distintive. VoxEdit è uno di questi servizi. Un programma chiamato VoxEdit viene utilizzato per creare NFT e gira sulla piattaforma di The Sandbox. Questo software consente di aggiungere elementi al gioco per i diritti di proprietà digitale. Questo può riguardare opere d'arte, film o oggetti da collezione. Questi possono essere acquistati e venduti nel mercato, che è un altro servizio fornito da The Sandbox.

Il gettone del meme felino - Big Eyes Coin

Una nuovissima criptovaluta chiamata Big Eyes Coin (BIG) mira a sostenere la conservazione degli oceani e a trasferire fondi all'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). Big Eyes Coin è un esempio di iniziativa DeFi guidata dalla comunità che rappresenta un ottimo metodo per raccogliere fondi a scopo benefico e per la comunità. È una moneta meme con la mascotte più simpatica del settore e si batte per una buona causa. Con i gettoni non fungibili (NFT), Big Eyes Coin mira a differenziarsi da altri gettoni comunitari costruendo un ambiente blockchain che si auto-propaga per la crescita iperattiva e garantisce agli utenti l'accesso a più contenuti ed eventi.

Molte criptovalute sono solo chiacchierate, ma Big Eyes Coin (BIG) fornirà prove a sostegno dell'entusiasmo. Big Eyes Coin (BIG) si distingue in un mercato sempre più affollato grazie ad alcuni valori fondamentali. Questi principi sono incarnati da Big Eyes, la mascotte dell'organizzazione, che, come un gatto, esibisce la figura del gatto.

Di solito è buona norma cercare di confermare l'autenticità di un token prima di acquistarlo. Con l'aumento delle frodi che utilizzano le criptovalute, questo aspetto diventa ancora più cruciale. È meraviglioso che Big Eyes Coin (BIG) non sia uno di quei token di cui bisogna preoccuparsi. Una truffa si distingue da altri tipi di frode per alcune caratteristiche fondamentali. La mancanza di disponibilità di informazioni è una di queste caratteristiche. Big Eyes Coin (BIG) ha un whitepaper che fornisce informazioni approfondite su tutte le questioni relative a Big Eyes Coin. Pertanto, questo non è un problema.