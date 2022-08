Che cosa hanno in comune i token Metaverse e Meme con - Big Eyes Coin, Decentraland e The Sandbox

Mentre i token meme sono noti per il loro approccio scanzonato ai nomi e alle mascotte dei progetti cripto, i token metaverse hanno ridefinito la realtà virtuale e il gioco includendo criptovalute e NFT. Questi token si basano sulla tecnologia blockchain e creano ecosistemi per incentivare una rete globale di utenti a impegnarsi in un mondo virtuale condiviso. Pur avendo questi elementi in comune, sono anche eccezionali nelle loro utilità separate.

Inoltre, la piattaforma pone la comunità al centro dell'attenzione e per questo ha scelto un logo ispirato a un felino come sfondo. Quale modo migliore per riunire le persone e mostrare loro i vantaggi della DeFi, se non con un simpatico gatto a cui nessuno può resistere?

Cosa rende speciale il gettone Big Eyes (BIG)?

Fin da subito, Big Eyes Coin (BIG) ha presentato il suo token BIG come uno strumento per la conservazione delle risorse acquatiche. Attraverso il suo portafoglio di beneficenza e la politica del 5% di donazione totale del token, Big Eyes Coin intende unirsi ad altri enti eco-consapevoli per migliorare l'ambiente. A differenza dei progetti di criptovaluta che consumano troppa energia, la piattaforma intende fare beneficenza.

Inoltre, Big Eyes Coin punta a NFT, un'impresa redditizia che lo scorso anno ha generato vendite per oltre 17,6 miliardi di dollari con un "aumento di 200 volte rispetto all'anno precedente". I rapporti mostrano che l'importo bloccato in DeFi è aumentato da 700 milioni di dollari nel 2020 a oltre 15 miliardi di dollari. Con il lancio della collezione di NFT a tema oceanico di Big Eyes Coin e la sua posizione nella DeFi, il token ha un alto potenziale per salire alle stelle nei prossimi mesi.

Perché il token Big Eyes Coin è la scelta migliore?

Big Eyes Coin offre un token di decentralizzazione nella finanza. Dà agli individui il controllo esclusivo sui fondi e su come questi vengono utilizzati. Mette al centro la trasparenza e la sicurezza, rendendo le criptovalute più accessibili agli utenti.

Big Eyes Coin presenta una nuova prospettiva di costruzione della comunità. Il 90% dei token BIG sarà dato agli utenti, il che significa che saranno i membri a decidere le politiche della piattaforma. Gli utenti della comunità vengono ricompensati con BIG token e NFT quando partecipano a concorsi, promuovono il progetto e puntano i loro token.

I piani di Big Eyes Coin per il futuro

La chiave per conoscere il valore di un progetto di criptovaluta risiede nella sua tabella di marcia, che Big Eyes Coin non ha mancato di rendere pubblica sul suo sito ufficiale. La prima fase, Crouch, è in corso con le prevendite e un audit già concluso con Coinsniper.

La seconda fase, Leap, prevede il lancio di Big Eyes Coin Swap e la verifica sui social media. La terza fase, Run, prevede il rilascio della collezione Big Eyes Coin NFT, donazioni di beneficenza e altro ancora.

Quarta fase: Catwalk - Big Eyes Coin prevede un'adozione più ampia e migliori opportunità per gli utenti. Il merchandising di Big Eyes Coin sarà disponibile per i membri della comunità, insieme a piani per future collaborazioni con altri giganti della DeFi. Inoltre, Big Eyes Coin intende costruire un ecosistema blockchain che si autopropaga e che la metterà davanti ai suoi concorrenti nello spazio delle cripto meme e oltre.

Decentraland e il Metaverso





Decentraland (MANA) è una piattaforma 3D sulla blockchain Ethereum che consente agli utenti di condividere un mondo virtuale. Gli utenti possono acquistare e vendere appezzamenti di terreno digitali, giocare, scambiare oggetti di gioco e interagire tra loro. Decentraland è stata lanciata nel 2020 e sostenuta dalla fondazione Decentraland. I terreni virtuali sulla piattaforma - LAND - possono essere acquistati utilizzando il token nativo, MANA.

Allo stesso tempo, LAND è un token non fungibile (NFT) che può essere scambiato o venduto sul mercato.

Decentraland opera come una DAO, concentrandosi sulla governance della comunità per determinare la crescita della piattaforma. Gli utenti possono contribuire con la loro quota, determinare la struttura operativa e votare sulle strategie di sviluppo.

Come funziona Decentraland?

Gli appezzamenti di terreno su Decentraland (MANA) hanno coordinate uniche. Le coordinate includono il file di proprietà e la descrizione di ogni lotto virtuale.

Al di fuori dell'arena di gioco, Decentraland (MANA) ha allestito uno spazio in cui i designer possono costruire scene, creare oggetti indossabili e venderli/prestarli ai giocatori.

Oltre a partecipare ai giochi play-to-earn sulla piattaforma virtuale, i giocatori possono acquistare LAND e aspettare che il prezzo sia sufficientemente alto e vendere per ottenere un profitto.

Costruisci la tua immaginazione con Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) è un mondo virtuale in cui i giocatori possono costruire, monetizzare e possedere la propria esperienza di gioco e i propri beni. La piattaforma è costruita sulla blockchain Ethereum e utilizza SAND come token di utilità. Utilizzando la tecnologia blockchain e gli NFT, The Sandbox consente ai giocatori e ai creatori di beneficiare della proprietà e della redditività effettive. Il token nativo e altri elementi della piattaforma possono essere trasferiti ad altri giochi e trasformati in strumenti di monetizzazione.

Come molti mondi virtuali, The Sandbox utilizza più di un token. I giocatori possono spendere SAND per giocare o aggiornare gli avatar. Il SAND viene utilizzato anche per la governance e per le scommesse, che producono reddito passivo. I TERRENI sono gettoni virtuali supportati da blockchain che rappresentano appezzamenti fisici. Gli ASSET sono oggetti di gioco che possono essere venduti o scambiati.

Dove acquistare il gettone Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) è quotato su Binance, Kraken e Crypto.com, oltre a molte altre borse. I giocatori possono acquistare il token utilizzando criptovalute accettabili sugli exchange e portafogli consentiti.

Conclusione

Che cosa hanno in comune i token sopra citati? Hanno tutti un modo di coinvolgere gli utenti e hanno registrato un enorme successo. Prendiamo Big Eyes (BIG) e la pietra miliare di oltre 1 milione di dollari di prevendite in corso.

Big Eyes (BIG) può essere nuova, ma ha porte aperte e offerte limitate per gli appassionati di criptovalute che vogliono unirsi a una comunità in cui le opportunità di DeFi e NFT sono disponibili in abbondanza. Naturalmente, è essenziale condurre ricerche adeguate e studiare il mercato per assicurarsi di comprendere i rischi associati all'acquisto di qualsiasi criptovaluta.