Guadagnare milioni e salvare il pianeta con Big Eyes Coin e Solana, perché i giorni del Bitcoin potrebbero volgere al termine

Le parole criptovalute e ambientalismo non vanno di solito d'accordo. A causa dell'elevata produzione di emissioni, le criptovalute hanno sviluppato una reputazione negativa per la loro impronta di carbonio, e il Bitcoin (BTC) ne è l'esempio migliore. Di conseguenza, molti individui si tengono alla larga dalle criptovalute.

Alcune monete, tuttavia, hanno incorporato questo aspetto e hanno cambiato attivamente il gioco, pur avendo una buona influenza sull'ambiente. Big Eyes Coin (BIG) e Solana (SOL) sono due monete che partecipano a questa iniziativa. In questo articolo esaminiamo gli sforzi di ciascuna moneta per mitigare gli impatti dannosi delle criptovalute sull'ambiente e ci chiediamo se ciò sia sufficiente.

Bitcoin (BTC) - Il re delle criptovalute

Bitcoin (BTC) è un ottimo esempio di nome noto nel settore delle criptovalute. Nel 2008, una persona o un gruppo noto come Satoshi Nakamoto ha presentato il Bitcoin in un whitepaper. La sua introduzione nel gennaio 2009 era ancora avvolta nel mistero. Le transazioni peer-to-peer (P2P) possono essere effettuate direttamente tra i membri di una struttura di rete indipendente e paritaria, senza bisogno di autorizzazioni o aiuti da parte di terzi. Il Bitcoin è una criptovaluta decentralizzata che consente di effettuare transazioni internet peer-to-peer.

Il fatto che il Bitcoin sia stato il primo del suo genere a essere costruito e utilizzato, anche se molti hanno tentato attivamente di imitare questo tipo di moneta elettronica decentralizzata, gli conferisce un vantaggio. Questo ha contribuito in modo significativo all'unicità del Bitcoin, insieme al fatto che è riuscito a creare una comunità internazionale che ha superato i confini nazionali e ha dato vita a un'industria completamente nuova che oggi ospita milioni di veri e propri seguaci che passano le loro giornate a creare, usare e scambiare Bitcoin e altre criptovalute.

Nel corso degli anni, il Bitcoin ha subito alcune battute d'arresto che hanno contribuito alla sua ascesa e caduta di valore. Tuttavia, non ha mai subito un calo sostenuto e ha continuato a mantenere la sua meritata corona e la sua posizione in cima al mucchio, con un impressionante market cap di circa 409 miliardi di dollari.

Perché le criptovalute sono dannose per l'ambiente?

Una componente cruciale delle valute, il mining delle criptovalute, è una procedura automatizzata che convalida le transazioni senza il coinvolgimento di terzi. Ciò mantiene la sicurezza delle blockchain che utilizzano il consenso proof-of-work e garantisce che le valute siano indipendenti dal controllo personale e libere da attività criminali.

Tuttavia, questa operazione, che consuma una quantità significativa di energia, dipende dalla potenza di calcolo di migliaia di macchine di mining. I combustibili fossili sono la principale fonte di energia nella maggior parte delle nazioni in cui vengono estratte le criptovalute. Il consumo massiccio di energia da parte di queste macchine comporta il rilascio di tonnellate di carbonio nell'atmosfera, una delle cause principali del riscaldamento globale.

Per contestualizzare queste emissioni, il Bitcoin consuma più energia del Belgio e della Finlandia messi insieme, con una stima di 85TWh, pari allo 0,38% della produzione mondiale di energia (secondo le stime energetiche del 2019). Ethereum, invece, consuma circa la stessa quantità di energia della Svizzera.

Il Bitcoin genera oltre 36.000 tonnellate di rifiuti elettronici all'anno, che sono estremamente difficili da eliminare e hanno un terribile effetto sull'ambiente. Questi numeri allarmanti devono cambiare.

Come diventare carbon neutral con Solana

Solana (SOL) si è impegnata a mantenere la sua neutralità di carbonio nel 2022, dopo essere stata completamente neutrale nel 2021. Questa dichiarazione è stata innovativa perché ha dimostrato come una potente moneta "Ethereum Killer" possa diventare carbon neutral. Le transazioni di mining delle criptovalute non devono necessariamente danneggiare l'ambiente, come ha dimostrato Solana (SOL).

Per eliminare la richiesta di energia per convalidare le transazioni, Solana (SOL) adotta una metodologia di mining "Proof of Stake" anziché una strategia "Proof of Work". Questo approccio si è rivelato incredibilmente efficace, in quanto la valuta consuma annualmente il 99,99% di energia in meno rispetto al Bitcoin. Altri vantaggi della metodologia di mining "Proof of Stake" sono il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza del sistema.

Attualmente Solana (SOL) consuma più energia per effettuare due ricerche su Google che per completare una singola transazione sulla sua piattaforma. Tuttavia, Solana (SOL) va oltre. Secondo Green America, uno dei metodi più efficaci per ridurre le emissioni di CO2 è la "distruzione del refrigerante", che ha ricevuto finanziamenti dalla Fondazione ambientale Solana. Questa procedura aiuterà Solana (SOL) a mantenere la sua neutralità di carbonio nel lungo periodo.

Al di là degli effetti immediati, Solana (SOL) lavora attivamente per sostenere la protezione dell'ambiente in generale. È favorevole alla distruzione dei refrigeranti HFC e CFC. Queste particelle danneggiano l'ambiente 10.000 volte di più dell'anidride carbonica. Per rendere le aziende responsabili delle loro attività, Solana (SOL) ha collaborato con un'azienda chiamata Watershed, che aiuta a misurare, rimuovere, ridurre e riferire sullo stato delle emissioni di carbonio delle organizzazioni.

Dato l'impegno nell'annientamento del refrigerante, il rapporto con Watershed e l'estrazione Proof-of-Stake, Solana (SOL) è senza dubbio una delle valute più efficienti dal punto di vista energetico.

Santuari oceanici e Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova moneta che segue le orme filantropiche di Dogecoin (DOGE). Hanno preso in mano la situazione per modificarla attivamente perché riconoscono la possibilità di fare una differenza significativa per l'ambiente.

Greenpeace sottolinea l'importanza di salvaguardare i nostri mari. Il benessere degli oceani è stato gravemente danneggiato dall'inquinamento da plastica, dalle fuoriuscite di petrolio, dal riscaldamento globale e dalla pesca eccessiva. Oltre il 70% della superficie terrestre è coperta dagli oceani, che influenzano in modo significativo il problema del clima in quanto possono assorbire la CO2 atmosferica.

L'affascinante cripto-gatto che rappresenta Big Eyes Coin (BIG) è particolarmente appassionato di sushi. È preoccupato per le conseguenze che la rovina dei nostri mari avrebbe sul suo cibo preferito nel lungo periodo. Per sostenere i santuari degli oceani, il progetto Big Eyes Coin (BIG) versa il 5% dei suoi gettoni in un portafoglio di beneficenza. Secondo la sua tabella di marcia, Big Eyes Coin (BIG) intende contribuire con 1 milione di dollari a questi enti di beneficenza. Sufficiente per avere un impatto significativo sul benessere degli oceani.

Le specie sottomarine hanno la possibilità di riprendersi dagli effetti negativi delle attività umane nelle riserve oceaniche. Queste riserve fungono da parchi nazionali sottomarini e proteggono i pesci dalle piattaforme petrolifere, dall'inquinamento da plastica e dalla pesca eccessiva. Statisticamente, la fauna selvatica prospera e i pesci crescono più grandi e più sani all'interno delle riserve oceaniche. Sia le balene che il krill partecipano alla rimozione del carbonio dall'atmosfera e contribuiscono a immagazzinarlo nelle profondità oceaniche. Pertanto, i santuari oceanici ridurranno i danni causati dal riscaldamento globale aumentando il numero di specie che consumano anidride carbonica.

Di conseguenza, Big Eyes Coin (BIG) sta cambiando le carte in tavola in termini di catastrofe climatica, aumentando la consapevolezza e contribuendo in denaro a enti di beneficenza.

Il Bitcoin (BTC) resterà il re?

Chiunque abbia sentito parlare di criptovalute conosce le basi del Bitcoin. Sin dal lancio del mercato nel 2009, il colosso delle criptovalute ne ha assunto il controllo. Il volto delle criptovalute è rimasto il Bitcoin, anche in tempi difficili. Tuttavia, il vecchio algoritmo di consenso del Bitcoin sarà la sua rovina? C'è una possibilità.

Poiché il numero massimo di Bitcoin è accessibile per il mining, i minatori potrebbero cercare una nuova criptovaluta PoW come Dogecoin. Oltre il 90% dei Bitcoin è stato estratto, lasciandone solo 1,8 milioni!

Tuttavia, ci sono altri motivi per cui gli utenti di Bitcoin abbandonerebbero la rete. Il più importante è l'ambiente. Il Bitcoin consuma ogni anno una quantità enorme di energia, pari a quella dell'Argentina! Le elevate emissioni di carbonio derivano dall'eccessivo utilizzo di energia.

Bitcoin e altre criptovalute sono chiamate a rispondere del loro impatto ambientale. È uno dei motivi per cui Ethereum ha scelto di utilizzare il PoS. Sebbene questo non sia un'opzione per il Bitcoin a causa dello sforzo necessario per creare una valuta, non arresta la stampa negativa intorno al Bitcoin.