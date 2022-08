Territorio, gusto, eccellenza.

Quando questi tre elementi si combinano, una cosa è certa: il risultato sarà degno di nota.

E infatti il Sangiovese Superiore della Umberto Cesari Vini non è un rosso che si scorda facilmente: in questo articolo ci concentreremo in particolare sul Ca’ Grande Sangiovese Superiore DOC.

Si tratta di un vino leggero e al tempo stesso corposo, dall’inconfondibile ed intenso colore rosso rubino, caratterizzato da note fruttate e floreali.

Alla scoperta dei vigneti di Sangiovese della Umberto Cesari Vini

Iniziamo subito con una piccola curiosità: qual è l’origine del nome Ca’ Grande?

La denominazione si deve al Podere Ca’ Grande, il podere situato sulle colline dove ha sede la Umberto Cesari VIni, che ospita i vigneti da cui viene prodotto questo vino.

Da questi terreni argillosi a medio impasto nascono due vini legati in modo indissolubile alla nostra terra.

La profonda connessione con il Sangiovese Superiore, infatti, è forte e sentita in tutta Italia e in particolar modo nella regione Emilia-Romagna, dove si esprime al meglio.

In questo podere nascono ben due vini che con il loro sapore unico sono in grado di comunicare una speciale connessione con il territorio, nonché l’essenza stessa di questa terra: il Ca’ Grande Sangiovese Superiore DOC e il Colle del Re Albana DOCG.

In particolare, il Ca’ Grande viene fermentato in vinificatori verticali di acciaio a temperatura controllata e media macerazione; la fase successiva prevede l'affinamento per sei mesi in vasche d’acciaio.

La Umberto Cesari Vini, una storia di successo tutto italiano

Il percorso della Umberto Cesari Vini inizia al confine fra l’Emilia e la Romagna. Era il 1964 quando, nelle bellissime colline di Castel San Pietro, il fondatore Umberto Cesari ha dato il via ad un’avventura fatta di impegno, dedizione, passione.

È un cammino che continua ancora oggi, mettendo sempre al primo posto i valori essenziali su cui si fonda la filosofia aziendale: rispetto, sostenibilità e innovazione.

Dalla fine degli anni ‘80, la Umberto Cesari Vini ha scelto di mettere in atto pratiche agricole con l’obiettivo di preservare terreni e vigneti.

Questa decisione nasce dalla convinzione che la qualità del vino sia legata in modo indissolubile al benessere del territorio, di chi lo vive e ci lavora.

È proprio il territorio la risorsa più preziosa: ecco perché è essenziale preservarlo e consegnarlo alle generazioni future in condizioni migliori di come lo abbiamo trovato.