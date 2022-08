La moneta Big Eyes potrebbe superare progetti DeFi come Decentraland e Avalanche nelle prossime settimane - Previsioni sulle criptovalute

L'ecosistema delle criptovalute è ancora in rapida espansione. Una delle ragioni potrebbe essere il suo sistema interamente decentralizzato che, grazie alla sua efficienza senza pari e ai suoi potenziali vantaggi, minaccia oggi le forme di finanziamento convenzionali. La sua capacità di rendere ricco chiunque è un asset fondamentale che ne ha aumentato la popolarità.

Decentraland (MANA) e Avalanche (AVAX) sono sul mercato da un po' di tempo e sono state in grado di aiutare i loro possessori di token ad accumulare ricchezza. Fortunatamente, Big Eyes Coin (BIG) è qui per diventare il re delle monete DeFi e meme. Continuate a leggere!

Decentraland (MANA)

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale (VR) supportata da MANA, un token ERC-20 che funge da valuta nativa del sistema. I membri della comunità di Decentraland (MANA) possono acquistare LAND, un pezzo virtuale della piattaforma VR che Decentraland rappresenta, con MANA. LAND è una moneta ERC-721 non fungibile. Possedere LAND equivale a possedere una porzione del mondo virtuale. Gli utenti di Decentraland vengono ricompensati per la gestione di una realtà virtuale utilizzata dall'intera comunità. Mentre MANA è la valuta nativa del sistema e può essere utilizzata dai membri della comunità per acquistare LAND sul mercato, LAND rappresenta la proprietà di un'area specifica del mondo virtuale di Decentraland. Gli utenti del programma Decentraland possono interagire con altri utenti e sfruttare i pagamenti nel mondo, il gioco e la visione di contenuti virtuali per vivere un'esperienza unica.

Decentraland (MANA) è la prima piattaforma virtuale in cui gli utenti hanno il controllo totale dell'ecosistema grazie alla sua struttura di governance decentralizzata, che mette l'autorità nelle mani degli utenti e dei titolari di MANA. L'intero ecosistema della realtà virtuale è gestito dagli utenti di Decentraland, che non ha alcun controllo centrale. Gli utenti possono acquistare e vendere beni e immobili virtuali, giocare e fare tutto ciò che vogliono con la loro terra, purché le caratteristiche della rete lo consentano in questo ecosistema VR alternativo. Gli utenti possono interagire, gestire, monetizzare e creare il metaverso di Decentraland, che simula la realtà in un ambiente virtuale.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è una piattaforma blockchain che utilizza un'innovativa tecnica di Proof of Stake (PoS) per risolvere il trilemma della blockchain: scalabilità, sicurezza e decentralizzazione. Avalanche (AVAX) consente ai contratti intelligenti di gestire applicazioni decentralizzate (dApp) sulla sua rete, proprio come fa Ethereum.

Avalanche (AVAX) intende aumentare l'interoperabilità della blockchain integrando diversi ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi), tra cui progetti consolidati come Aave e Curve, poiché i suoi contratti intelligenti sono scritti nello stesso linguaggio solidity utilizzato da Ethereum. Il token nativo della piattaforma Avalanche, AVAX, viene utilizzato per consentire le transazioni in tutto il suo ecosistema. AVAX viene utilizzato per facilitare le transazioni della rete, addebitando commissioni, distribuendo ricompense di sistema e partecipando alla governance.

Big Eyes (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è un ponte che utilizza il mezzo divertente della condivisione di meme e NFT per introdurre metodi di generazione di ricchezza nel settore della DeFi. Big Eye Coin (BIG) vuole essere per la comunità, incoraggiando la cooperazione e i valori condivisi piuttosto che l'individualità. Big Eye Coin (BIG) eliminerà i costi di transazione attuando una politica di assenza di tasse. Tuttavia, ci sarà una struttura fiscale dinamica che include spese per le funzioni Marketing Wallet, LP Acquisition e Auto Burn a beneficio degli utenti. BIG sarà accessibile su diversi exchange di criptovalute, a partire da Uniswap, oltre a Big Eyes Swap, rendendo semplice per gli utenti l'acquisto del token.

Inoltre, il viaggio di Big Eyes attraverso ampie vie d'acqua verso il Giappone ha ispirato il desiderio di sostenere l'ecosistema. Big Eyes (BIG) ha uno schema eco-for-eco che trasferisce ricchezza all'ecosistema DeFi per gli utenti e dona a livello globale attraverso la beneficenza. Protegge l'ambiente e aumenta la consapevolezza di Big Eyes Coin (BIG).