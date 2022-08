Le 3 migliori criptovalute da tenere d'occhio nel 2022: Fantom, ApeCoin e Big Eyes

Sappiamo tutti che investire in criptovalute è molto complicato, poiché esistono molte categorie e progetti, come meme, arti, NFT, giochi, metaverse, Blockchain, DeFi, ecc. In questo articolo, forniremo alcune indicazioni su tre progetti unici nell'ecosistema.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) è una delle reti blockchain progettate per risolvere i problemi di scalabilità di Ethereum. Come alternativa a Ethereum, è una piattaforma blockchain decentralizzata open-source per dApp (applicazioni decentralizzate) e beni digitali.

Gli sviluppatori sono attratti da Fantom(FTM) per le sue caratteristiche uniche. Con Fantom(FTM), le dApp hanno una propria blockchain individuale indipendente dalla rete Fantom(FTM). La gestione di una blockchain unica garantisce agli utenti velocità e sicurezza delle transazioni. Pertanto, è lecito pensare a Fantom(FTM) come a una rete madre composta da numerose reti figlie che assumono forme, dimensioni e strutture diverse.

FTM è un token a tutto tondo che alimenta la rete Fantom (FTM), dalla partecipazione al voto ai pagamenti e alle commissioni. Per effettuare le puntate, i FTM di altre catene devono essere trasferiti a un indirizzo di portafoglio Fantom (FTM) nativo e saranno convertiti in moneta Fantom (FTM). Con 1FTM, gli utenti possono puntare e guadagnare il 4% di APY.

Possono anche approfittare dei premi fluidi di Fantom (FTM) puntando i loro token per un periodo di tempo definito, di solito da 2 settimane a un anno. I premi fluidi di Fantom(FTM) raggiungono un massimo del 12% di APY.

Nonostante la forte concorrenza nella categoria Blockchain, ci aspettiamo che Fantom(FTM) fornisca rendimenti significativi a lungo termine grazie alla sua struttura Blockchain unica.

ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) è il token della comunità dietro i famosi NFT del Bored Apes Yacht Club (BAYC). Gli appassionati di NFT sanno che il BAYC è uno degli NFT più costosi e ricercati. Questi NFT sono stati venduti a un prezzo medio di 285.000 dollari nel marzo 2022.

Oltre a questo, il token è anche stato lanciato da Yuga Labs. Yuga Labs è il team dietro Crypto Punks e Meebit, due rinomati progetti NFT. Ci aspettiamo quindi una magia da questo progetto.

ApeCoin (APE) ha ricevuto molta attenzione durante il suo lancio nel marzo 2022. In primo luogo, il team ha introdotto l'Otherside. Otherside è un mondo Metaverse. In seguito, hanno rilasciato ApeCoin (APE) del valore di 70.000 dollari (al momento del rilascio) a tutti i proprietari di BoredApes.

Poi, hanno messo all'asta atti di proprietà nell'Otherside, il cui prezzo era in ApeCoin (APE). In questo modo, i BoredApes hanno avuto un rapido accesso al commercio di atti di terreno nell'Otherside. Questo evento dimostra come ApeCoin (APE) contribuirà immensamente alla comunità BAYC.

In quanto moneta unica per la comunità, ApeCoin (APE) consente ai titolari di partecipare alla governance e di ricevere benefici nella DAO (organizzazione autonoma decentralizzata). I possessori di ApeCoin (APE) riceveranno un accesso rapido a eventi, NFT della comunità, giochi, merci e molto altro ancora. Inoltre, il token può essere utilizzato per effettuare transazioni con commercianti e altri utenti.

Big Eyes (BIG)

Big Eyes (BIG) è un progetto di meme unico nel suo genere che mira a promuovere una comunità autentica e la decentralizzazione. Con Big Eyes (BIG), i titolari possono connettersi con il mondo e mantenere l'oceano pulito.

Pur essendo un progetto di meme, presenta alcune caratteristiche che la maggior parte delle persone esperte vorrebbe. Big Eyes(BIG) attribuisce le sue caratteristiche e la sua forza alla cultura giapponese, e dalla grafica del token si può notare l'effetto anime negli occhi.

Oltre alle caratteristiche giapponesi, Big Eyes(BIG) è unico ed esteticamente accattivante. Il progetto assume un aspetto felino diverso dai comuni meme a tema cane. Inoltre, è anche carino. I fan dei simpatici animali domestici saranno subito attratti da Big Eyes(BIG).

Big Eyes(BIG) intende creare valore ospitando eventi NFT e creando contenuti in grado di educare e mettere in contatto le persone. Il team ritiene che l'hype (marketing) basato su prove sia essenziale per la crescita dell'ecosistema delle criptovalute.

Inoltre, lascia un alto livello decisionale alla comunità. I membri della comunità saranno in grado di modellare lo sviluppo del progetto nel lungo periodo. Se siete fan dei progetti meme, prendete in considerazione l'acquisto di Big Eyes (BIG) quando è ancora in fase di prevendita.