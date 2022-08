"Making Money Monday", Big Eyes Coin, Decentraland e Algorand fanno milioni di euro

Le criptovalute fanno parte di qualcosa di molto più grande di un semplice modo di pagare online. Le criptovalute sono un'opportunità per gli individui di controllare il proprio denaro e la propria sicurezza finanziaria. Il valore del Bitcoin (BTC) è cresciuto costantemente negli ultimi anni e non accenna a rallentare. Ci sono centinaia di criptovalute che spuntano ogni giorno. Poiché le criptovalute sono altamente volatili, il prezzo può fluttuare e talvolta può causare problemi ai trader di criptovalute.

Il crollo del mercato delle criptovalute nel 2022 è un evento che si è verificato nel maggio 2022. È stata una montagna russa di emozioni per la comunità delle criptovalute. I prezzi del Bitcoin (BTC) e di quasi tutte le altre criptovalute sono scesi del 50% negli ultimi mesi. È il momento migliore per cercare criptovalute in fase di prevendita che possano dare buoni rendimenti in futuro e recuperare le perdite subite dal crollo delle criptovalute.

Ogni giorno arrivano diverse nuove criptovalute, incentrate su diversi settori dello spazio web3.0 come DeFi, NFT e meme. Le criptovalute meme sono nate nel 2018, ma sembra che avranno un grande futuro davanti a sé. Monete come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) hanno fatto la storia rendendo le persone milionarie in una notte. Si prevede che la comunità delle monete meme crescerà e continuerà a migliorare nel 2022.

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova criptovaluta e si prevede che fornirà alti rendimenti ai suoi utenti. È un nuovo arrivato nel mercato dei meme che spera di guadagnare popolarità. Inoltre, il team intende lanciare il popolare protocollo decentralizzato Uniswap, che consentirà alla moneta di raggiungere un pubblico più ampio rendendola più accessibile.

Moneta Big Eyes (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è una moneta meme decentralizzata guidata dalla comunità che dà priorità a una nuova etica di dirottamento della ricchezza verso l'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) e vuole preservare parti vitali dell'ecosistema mondiale. Questa piattaforma costruisce un ambiente blockchain che impiega i NFT per autoprodursi per una rapida crescita e spera di offrire di più.

I suoi sviluppatori stanno incorporando nuovi elementi nella cultura delle monete meme, facendo sì che la loro moneta sia incentrata sui gatti, in contrasto con le mascotte canine standard delle monete meme. Inoltre, il progetto vuole dare di più agli utenti costruendo un ecosistema blockchain che si autopropaga per l'Hyper Growth utilizzando i Non-Fungible Token (NFT) per offrire l'accesso a più contenuti ed eventi che rendono l'hype-ship blockchain degno di essere seguito. Il progetto ha trascorso un anno nella cultura giapponese, scoprendo un talento naturale nell'arte del Sushi e praticando Zazen. Big Eyes Coin (BIG) si è reso conto, durante la meditazione, che gli esseri umani hanno bisogno di una guida su come salvare gli oceani.

Il team si concentra sui gettoni non fungibili (NFT) e li porta in mare. Inoltre, il merch di Big Eyes è un must, sia fisico che digitale, per espandere il token e raccogliere fondi per il progetto e gli oceani. Tutte le monete meme formano comunità in cui gli utenti possono interagire con la criptovaluta scelta e tra di loro. Big Eyes Coin (BIG) intende fare un passo avanti e creare una comunità più forte con un universo ricco, dando agli utenti ancora più motivi per interagire con il token e tra di loro. Big Eyes Coin (BIG) si basa sui meme online e sugli argomenti di interesse della comunità crittografica online per attrarre e mantenere un pubblico e una comunità che aiuterà il progetto a crescere in modo esponenziale.

Come acquistare la Moneta Big Eyes (BIG)?

In questa guida passo dopo passo, condivideremo il processo attraverso il quale potrete acquistare le Monete Big Eyes (BIG):

Passo 1:

Prima di tutto, dovete avere un portafoglio MetaMask installato sul vostro browser. Se non volete MetaMask, potete utilizzare uno qualsiasi dei portafogli supportati da Wallet Connect. Potete acquistare le Monete Big Eyes utilizzando sia un browser per computer desktop che per telefono cellulare. Tuttavia, vi raccomandiamo di utilizzare un browser desktop per avere un'esperienza di acquisto più fluida.

Fase 2:

Quando il portafoglio preferito è pronto, dovete cliccare su "Connetti portafoglio" e scegliere un'opzione appropriata; ecco tutte le opzioni disponibili:

Acquistare ETH con carta

Acquistare Big Eyes con ETH

Acquistare Big Eyes con USDT

Passo 3:

Una volta conclusa la fase di prevendita, potrete richiedere i vostri token Big Eyes. Basta visitare il sito web principale e cliccare sul pulsante rosa "Claim".

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA), un protocollo di proprietà della comunità definito come una piattaforma virtuale alimentata dalla blockchain di Ethereum, consente di creare, sperimentare e monetizzare contenuti e applicazioni nel suo ecosistema. Questa piattaforma ha la premessa unica di offrire ai suoi utenti un mondo interamente virtuale che possono possedere, creare e commerciare. Basata sull'innovativa blockchain, questa piattaforma si basa su un'architettura che utilizza la realtà virtuale (VR) e le tecnologie open-source per potenziare i suoi utenti. Fornisce agli utenti un ambiente per acquistare o vendere beni virtuali creati con la tecnologia della realtà virtuale.

Decentraland (MANA) offre avatar che possono essere personalizzati e consentono agli utenti di scegliere tra centinaia di abiti e accessori. Inoltre, ogni avatar riceverà un codice di accesso che gli consentirà di esplorare il mondo della realtà virtuale e di interagire facilmente con altri utenti attraverso acquisti e scambi.

Con il suo universo interamente virtuale, questa piattaforma rende più facile per gli utenti creare, abitare e guadagnare beni VR e offrire servizi. I giocatori potranno esplorare liberamente le terre virtuali, socializzare con gli altri e giocare. Le comunicazioni peer-to-peer, le applicazioni interattive e i pagamenti nel mondo sono altri vantaggi unici. La comunità può utilizzare i tre asset significativi di Decentraland in vari modi, tra cui la creazione di contenuti e applicazioni e l'acquisto di oggetti di gioco. Gli asset possono essere classificati in due standard di token Ethereum: MANA o ERC-20 (uno standard di token fungibili) e LAND o ERC-721 (uno standard NFT).

MANA è un token ERC-20 che funge da valuta mondiale di Decentraland, consentendo ai giocatori di acquistare parcelle LAND insieme ad altre parcelle e ad altri beni e servizi. Ogni token MANA è simile e presenta caratteristiche uniche, che lo rendono adatto come mezzo di scambio. LAND è un token ERC-721 con proprietà uniche, che lo rendono diverso dagli altri. È noto come NFT, poiché non è intercambiabile, a differenza di MANA. Inoltre, in quanto organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), questa piattaforma rafforza ulteriormente strutture come il sistema di governance, che consente l'accesso della comunità ai finanziamenti, il voto della comunità e le proposte di sovvenzione.

Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) è una rete decentralizzata a due livelli che è sia una valuta digitale che una piattaforma blockchain. Si tratta di una blockchain open-source, il che significa che chiunque può visualizzare e contribuire al codice della piattaforma. Questa piattaforma mira a essere altamente efficiente e scalabile, in grado di finalizzare immediatamente le transazioni. Adotta un'infrastruttura blockchain a due livelli, che incorpora i vantaggi delle blockchain di primo e secondo livello. Inoltre, il suo livello di base supporta l'integrazione di contratti intelligenti, la generazione di asset e gli scambi atomici di criptovalute, tutti responsabili della sicurezza e della compatibilità.

Gli sviluppatori di Algorand (ALGO) sostengono che la sua velocità, efficienza, architettura e governance la renderanno superiore alle altre criptovalute. Questa piattaforma mira a risolvere il "trilemma della blockchain" combinando l'assenza di fiducia, l'immutabilità e la completa decentralizzazione delle criptovalute tradizionali con la velocità e la sicurezza. Invece di utilizzare l'algoritmo Proof-of-Work, basato sul mining, utilizzato da Bitcoin e altre criptovalute, questa piattaforma utilizza una versione modificata del meccanismo di consenso Proof-of-Stake, noto anche come Pure Proof-of-Stake, per convalidare e confermare le transazioni. Di conseguenza, presenta una richiesta di potenza di calcolo significativamente ridotta e la capacità di regolare le transazioni in pochi secondi.

Gli utenti possono controllare la validità dei pagamenti senza dover mantenere un saldo per la verifica dei blocchi e dei singoli pagamenti. Con un obiettivo di innovazione economica, Algorand (ALGO) vuole creare una blockchain che offra valori autentici agli sforzi per costruire un'economia che non abbia confini. Come token di governance, questa piattaforma consentirà agli utenti di avere diritto di voto per partecipare a decisioni importanti riguardanti il futuro della piattaforma. Oltre alla responsabilità di garantire la crescita e lo sviluppo di un protocollo blockchain, questa piattaforma facilita anche le borse di studio per gli sviluppatori universitari e altri contesti educativi. Il programma mondiale della fondazione comprende diverse università prestigiose, tra cui il MIT e la UC Berkeley.

Verdetto finale

Big Eyes Coin (BIG) è ancora in fase di prevendita e sembra pronta a conquistare il mondo delle criptovalute. In questo mercato ribassista, sembra l'opzione perfetta che si differenzia strategicamente dagli altri grazie alle sue caratteristiche uniche e alla sua tabella di marcia per rimanere sul mercato delle criptovalute per un periodo più lungo. Decentraland (MANA) manca di interoperabilità con altre reti blockchain e non offre alcuna funzionalità veramente unica al di fuori di Decentraland (MANA). Di conseguenza, gli utenti non si incontrano tra loro e c'è il rischio di sfruttamento a causa di precedenti attacchi informatici.

Inoltre, Algorand (ALGO) non ha le migliori commissioni di transazione del mercato delle criptovalute e impiega più di un secondo per completare la transazione, un tempo molto lungo per le transazioni in criptovalute. Big Eyes Coin (BIG) è una delle migliori opzioni per aspettarsi buoni rendimenti in questo mercato ribassista. Potrebbe rendere milionari gli early adopter, come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB). Gli esperti di criptovalute e i trader tengono d'occhio questa moneta felina dagli occhi grandi perché ha un ottimo potenziale.