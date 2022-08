Mutuo prima casa: cosa c'è da sapere

Intendi diventare proprietario di una casa? A chi rivolgersi e come ottimizzare le tue possibilità di avere un mutuo? Accedere a un mutuo per la casa dipende dall'avere una situazione solida che permetta di assumersi i costi del credito. Dovrai anche armarti di molta pazienza. Ma non preoccuparti, mutui online sul sito telemutuo.it è a tua disposizione per supportarti nelle varie fasi dell'acquisto del tuo immobile, confrontare le migliori formule di mutuo online disponibili e darti tutte le chiavi per ottenere un mutuo prima casa senza difficoltà.

Il tuo primo mutuo

La banca, prestando denaro, è esposta al rischio di mancato rimborso. Dovrai dimostrare di essere solvibile e che la tua situazione economica è stabile. Per fare ciò, dovrai giustificare la tua situazione personale, professionale e finanziaria. Ad esempio, la banca favorirà sempre chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto rappresenta stabilità e c'è poco rischio di ritrovarsi senza lavoro dall'oggi all'indomani. La banca è anche certa che tu riceva il tuo stipendio ogni mese, il che è rassicurante. Presta attenzione anche alle tue abitudini bancarie. Dimostra di essere un buon manager di te stesso, guadagnerai punti. È necessario fornire alla banca gli estratti conto degli ultimi 3 mesi. Se hai una relazione e hai intenzione di vivere insieme alla tua lei o al tuo lui nella nuova casa, il tuo coniuge o compagno potrà fungere da co-mutuatario. Questo è molto utile per aumentare la tua capacità di prestito e avere accesso a un importo maggiore.

Definisci il tuo budget immobiliare

Inizi a pensare all'acquisto, ma questo è solo l'inizio delle domande. Adesso devi calcolare il tuo budget immobiliare: il prezzo massimo che puoi pagare. Per questo, devi definire il tuo contributo e l'importo che puoi prendere in prestito.

Ottimizza il tuo piano di finanziamento

Per calcolare la tua capacità di indebitamento, devi conoscere la rata mensile massima che la banca ti consentirà di rimborsare. Questa rata massima mensile dipende dal tuo rapporto di indebitamento, che non dovrebbe superare il 30%. In concreto, l'importo della rata mensile non deve superare poco più di un terzo del proprio reddito.